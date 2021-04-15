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15.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Венгрия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина
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Польша и Венгрия потирают руки: конфликт в Донбассе может привести к разделу Украины

Новости Украины

Соседи Украины могут воспользоваться нарастанием вооруженного конфликта, чтобы отторгнуть от нее новые территории.

Об этом на канале UKRLIFE.TV заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для третьих сторон война может оказаться хорошим способом еще и потаскать каштаны. Кто сказал, что все, кто нас окружают – заинтересанты в целостности Украины? Что, нет вкусных территорий для других в случае кризиса? Это я о том, как может разворачиваться ситуация, если не проконтролируется висящее на стене ружье.

Я считаю, что вот этой проблеме должно быть особое внимание. Раз уж разыграна эта жесткая имитация, нужен жесткий контроль за беготней и недопущение даже минимальной провокации, потому что это – спусковой крючок, и можно сделать и правда уже неуправляемый, хаотичный конфликт, опасный для Украины», – предупредил Андрей Ермолаев.

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