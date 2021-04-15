Польша и Венгрия потирают руки: конфликт в Донбассе может привести к разделу Украины

15.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Соседи Украины могут воспользоваться нарастанием вооруженного конфликта, чтобы отторгнуть от нее новые территории.

Об этом на канале UKRLIFE.TV заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для третьих сторон война может оказаться хорошим способом еще и потаскать каштаны. Кто сказал, что все, кто нас окружают – заинтересанты в целостности Украины? Что, нет вкусных территорий для других в случае кризиса? Это я о том, как может разворачиваться ситуация, если не проконтролируется висящее на стене ружье.

Я считаю, что вот этой проблеме должно быть особое внимание. Раз уж разыграна эта жесткая имитация, нужен жесткий контроль за беготней и недопущение даже минимальной провокации, потому что это – спусковой крючок, и можно сделать и правда уже неуправляемый, хаотичный конфликт, опасный для Украины», – предупредил Андрей Ермолаев.