Польша не может сформировать батальон «Леопардов» и прикрывается пиаром «обучения украинских танкистов»

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Результаты девятой встречи в формате «Рамштайн» подтвердили, что Польша пока не может сформировать полноценный батальон из танков Leopard 2А4.

Чтобы прикрыть это, Варшава запустила пиар-кампанию обучения украинских танкистов на своей территории, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед встречей «Рамштайн-9», состоявшейся в Брюсселе 14 февраля, министр обороны ФРГ Борис Писториус скептически отозвался о возможности быстрого формирования батальона современных танков Leopard 2A6 для Киева.

По его словам, пока готовятся к передаче только 14 танков от Германии и еще три – от Португалии. Писториус таже добавил, что и в случае с батальоном из танков Leopard 2A4, который обязалась создать Польша, «ситуация ненамного лучше».

Как известно, танковый батальон состоит из 31 боевой машины. Польша ещё в январе обязалась передать для него 14 танков Leopard 2A4, 14 февраля власти Норвегии официально сообщили, что поставят Киеву 8 танков Leopard 2А4. В тот же день министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что четыре танка Leopard 2A4, которые Канада обещала передать Киеву, уже находятся в Польше.

А вот министр обороны Испании не уточнила количество танков Leopard 2A4, которые Мадрид поставит Киеву, отметив, что этот вопрос «будет обсуждаться с союзниками» (ранее испанские СМИ писали о 4-6 танках). Такую же позицию уже несколько дней занимают власти Финляндии, а к вечеру 14 февраля появилась информация о том, что Нидерланды и Дания не примут участия в поставке Киеву танков Leopard 2А4.

Таким образом, на данный момент в Польше есть 18 танков этого типа, готовых для передачи ВСУ, и 8 ожидаются из Норвегии. Где Варшава собирается взять ещё пять – сообщений нет, хотя на вооружении польской армии более 100 таких танков.

Неудобную ситуацию польские власти решили прикрыть громкими заявлениями и пиар-кампанией обучения украинских танкистов обращению с «Леопардами» на полигонах в Польше. Так, 14 февраля в Брюсселе министр обороны Польши Мариуш Блащак, говоря о формируемом поляками батальоне, заявил:

«Мы можем сказать, что в марте эти танки уедут на Украину», – но количество танков при этом так и не назвал.

А днём ранее Блащак в сопровождении польского президента Анджея Дуды посетили тренировки украинских военных на полигоне в Свентошуве на западе Польши, где бойцов ВСУ обучают обращению с танками Leopard 2А4. В обучении в качестве инструкторов примут участие поляки, канадцы и норвежцы, сообщил Анджей Дуда на месте. Он добавил, что украинские военнослужащие прибыли на польский полигон «прямо с фронта».

Примечательно, что репортаж об этой поездке и обучении украинских танкистов немецкий правительственный портал Deutsche Welle опубликовал 15 февраля, когда в СМИ Германии появилось сразу несколько материалов с критикой Польши в отношении создания «танковой коалиции» по поставкам «Леопардов» Киеву.

Как сообщал «ПолитНавигатор», визит министра обороны ФРГ в Польшу подлил масла в огонь конфликта Варшавы с Берлином.