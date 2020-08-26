Польша ждёт приказа США на захват Гродно и Бреста

26.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Польша может объявить территориальные претензии к Белоруссии и предпринять попытки аннексии приграничных областей по команде из Вашингтона.

Об этом в эфире интернет-канала «Правда» заявил польский политолог Матеуш Пискорский, экс-депутат Сейма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Польша уже давно не ведет независимую внешнюю политику, а пользуется инструкциями, поступающими из США.

«У польского руководства уже давно нет независимой геополитики и вообще внешней политики. И это заметно – обратите внимание на такие совпадения: в Польшу приезжает господин Помпео, 15-го августа посещал Варшаву, и в это же время польский премьер-министр выступает с очередным заявлением, что да, мы будем поддерживать белорусскую оппозицию и такое прочее.

Потому что они получили инструкции, как действовать, как себя вести по отношению к белорусскому кризису, потому что до приезда Помпео не было четкой линии вообще у польского правительства, они не знали, как реагировать, как отвечать на то, что происходит», – заявил Пискорский.

При этом, эксперт подчеркнул, что в случае, если из Вашингтона поступит команда, Польша с удовольствием заберет себе Гродно и Брест:

«Территориальные претензии могут возникать тогда, когда есть собственная политика. Вот, если внешние кураторы Польши дадут приказ – «Все, присоединяйте к себе Гродно и Брест», это и произойдет, – тогда да, с удовольствием поляки этим займутся, раз уж пошла такая команда.

Но пока такого приказа нет, таких инструкций нет, нет даже такой возможности, потому что все здесь делается только с разрешения и по инструкции внешних кураторов польской восточной политики».