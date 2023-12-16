Польский экс-министр: США всегда поддержат, пока Киев готов воевать до последнего украинца

Если на Украине на первый план выйдут политические силы, которые «не ориентированы на победу», и начнут демобилизацию и прочие подобные мероприятия, Киев начнёт стремительно терять новые территории, и США никак не будут мешать этому процессу.

Об этом антироссийскому пропагандисту Евгению Плинскому заявил польский политолог, экс-министр труда Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заверил, что даже если не удастся добиться от Конгресса разблокировки военной помощи Украине, президент Джо Байден надёргает с миру по нитке и обеспечит Киев.

«Главное – политическая воля того президента, который есть. Президент Байден абсолютно заинтересован в том, чтобы эта поддержка была. Это значит, что независимо от того, как идут переговоры внутри американской администрации, рано или поздно компромисс будет найден. Даже если возникнет перерыв в возможности финансирования, у США есть рычаги влияния на другие страны, чтобы это компенсировать. Если смотрим на поддержку Украины, хочу, чтобы все осознавали, что 80% помощи, независимо от того, откуда она идёт, это результат воли США. Если думаете, что ЕС бы помогал настолько, насколько помогают отдельные страны, без воли США, это не так. То же самое Япония, Южная Корея, другие страны. Просто если в этом месте будет потребность, это будет компенсироваться», – обнадёжил Кульпа.

При этом он раскритиковал Киев, который забрасывает в США украинских чиновников и политиков, которые, выклянчивая деньги, только путаются под ногами у сцепившихся друг с другом демократов и республиканцев и лишь ослабляют поддержку Украине.

«Мы, как Польша, так и Украина, находимся в ситуации, в которой мы должны ожидать от американских президентов, всё равно, кто бы ни был, что мы их друзья, независимо от того, демократы они или республиканцы. И мы не должны влезать, вмешиваться в эту войну, потому что их конфликт для них намного важнее, чем любые отношения с Польшей, Украиной или любой другой страной. Поэтому считаю ошибкой, когда высокие представители Украины едут туда и высказываются, влезают в их внутреннюю политическую войну. То же самое, очень глупо, когда украинские политики пытаются влезать в польско-польскую войну между «Правом и справедливостью» и коалицией. Таким образом можно только создать себе падение поддержки», – посоветовал польский экс-министр.

В то же время фактически он дал понять, что можно не волноваться о падении поддержки США, пока Киев готов воевать до последнего украинца.

«Стратегическая готовность к помощи и поддержке Украины будет. Вопрос в том, что не только США, но и Бог помогает тому, кто сам хочет себе помочь. Если в Украине силы, которые не ориентированы на победу, выходят на первый план, наступает демобилизация и так далее, будут нас ждать потери, потери территорий. В том плане, в котором они не будут ключевыми для США. США не будут реагировать. Я считаю, что ключ для этой войны – это внутренние реформы, возвращение легальных рычагов, отсутствие которых было причиной деградации Украины как государственности. И это единственный выход – воссоздание надежды на победу», – сказал Кульпа.