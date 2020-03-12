Польский МИД смягчает риторику в адрес России. К чему бы это?

12.03.2020, Варшава, Александр Ростовцев

Странные новости приходят из Польши. В свежем интервью, данном изданию РБК, глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович внезапно признал, что в победе над фашизмом решающую роль сыграл СССР. И даже отметил, что в этом позиции Москвы и Варшавы схожи.

В то же время в Польше продолжают считать, что начало Второй мировой войны произошло по вине Пакта о ненападении, заключенного в 1939 году представителями СССР и Германии, делая особый упор на злонамеренность сопровождавшего документ секретного протокола.

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«Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября 1939 года СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает», – пояснил разницу исторических взглядов глава польского МИД.

С оговорками Чапутович признал, что Мюнхенское соглашение сыграло не менее отрицательную роль и помешало остановить фашистскую агрессию. Однако он обратил внимание, что война началась не с этого документа. Дипломат напомнил, что мировое сообщество признало 1 сентября 1939 года датой начала Второй мировой войны. «С того момента, когда сначала Германия атаковала Польшу, а потом Советский Союз напал на Польшу 17 сентября 1939 года», – уточнил польский политик.

глава польского МИД Чапутович

Но было в словах Чапутовича и кое-что новое:

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов».

И совсем уже неожиданно прозвучали слова польского политика о том, что вина СССР не соизмерима с германской, и что именно Германия несёт основную тяжесть вины за развязывание Второй мировой войны в Европе.

Чапутович также выразил несогласие с польскими политиками, требующими от России выплату Польше компенсаций за принесённый ущерб.

Не была забыта паном министром и волнительная катынская тема:

«Да, Россия признала этот факт и вину Советского Союза. Однако этот факт нельзя отделять от контекста начала Второй мировой войны, поскольку это преступление стало результатом нападения и оккупации Польши Советским Союзом в результате соглашения СССР и фашистской Германии», – «незабудел-непростил» польский дипломат.

Польша нам не друг

И теперь эксперты ломают голову: что всё это значит? Небольшой позитивный сдвиг с прежних, упоротых позиций польской стороны? Первый шаг навстречу России на пути к примирению? Совесть взыграла? Или причины надо искать в польской меркантильности – прижало, вот и елозят на пузе в ожидании бонусов, насколько гонор позволяет?

В любом случае, этот, вроде бы, позитивный сигнал, не даёт повода для благостных мыслей, будто Польша обозначила отход от своих пещерных антисоветизма и русофобии, выразив готовность двигаться дальше, до более-менее вменяемых позиций, когда возможно нормальное общение между нашими странами.

Всему виной явный дисбаланс между речами высокопоставленного польского дипломата и реальными делами польских политических кругов.

Польша не собирается отказываться от плана полной очистки своей территории от памятников советским воинам, следуя краеугольному принципу оруэлловского Министерства правды: «кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее».

польская благодарность

Польские политики не собираются признавать вину своих предшественников, активно шедших на сотрудничество с Гитлером.

Постоянно тыкая пальцем в Пакт Молотова – Риббентропа от 1939 года, в Польше полностью игнорируют Пакт Пилсудского – Гитлера от 1934 года, открывший дорогу военно-политическому сотрудничеству двух диктаторских режимов, апофеозом которых стал раздел Чехословакии.

О разделе Чехословакии между германскими и венгерскими нацистами, с одной стороны, и санационной Польшей – с другой, в Варшаве вспоминать не любят, но если дело доходит до воспоминаний, то польские историки и политики заводят шарманку «мы имели на это право, потому что Тешинская волость Чехословакии была польской территорией».

Сей довод, впрочем, – очень слабая отговорка, да ещё и позволяющая бить Польшу ровно тем же оружием: освободительный поход Красной Армии в Западную Белоруссию и Западную Украину был оправдан тем, что это были наши территории, отторгнутые польскими интервентами в 1920 году.

генералу Черняховскому – благодарность от Польши

Польша, на землях «Восточных Кресов», проводила террор, сопровождавшийся насильственным ополячиванием и окатоличиванием местного населения, в результате чего, начиная с момента оккупации и вплоть до начала 1930-х, на отторгнутых поляками землях Западной Белоруссии полыхало мощное партизанское движение, а на Западной Украине привело к радикализации оуновского подполья.

Также понятны причины, по которым пан министр не считает первопричиной ВМВ позорную политику умиротворения Гитлера лидерами европейских стран через постепенное скармливание ему лакомых кусочков, известную как «Мюнхенский сговор», поскольку довоенная Польша была одним из выгодополучателей этой сделки с Гитлером, оттяпав от Чехословакии промышленно развитую Тешинскую волость.

Не упомянуты и другие шаги западных лидеров, ставшие причиной укрепления военно-промышленного потенциала гитлеровского режима: милитаризация Рурского промышленного района, насильственное присоединение Австрии, возрождение германской военной мощи из потешных военизированных формирований Веймарской республики.

И всё это – задолго до заключения Пакта о ненападении между СССР и Германией. До раздела Чехословакии Гитлер был всего лишь мелким европейским гопником.

Заявляя, что война не началась сразу после заключения Мюнхенского соглашения, польский министр кривит душой. Сразу после поглощения Чехословакии гитлеровский режим ещё не был готов развязать войну за гегемонию в Европе и жизненные пространства на Востоке – для этого ему просто не хватало сил. Потребовалось время и поддержка европейских правительств, включая польское, надеявшихся использовать бешеную фашистскую гиену в своих шкурных интересах.

Впрочем, всё это давно и хорошо известно, и только в ЕС и Польше готовы сколь угодно долго и нудно перекладывать историческую вину с больной головы – на здоровую, лишь бы самим выглядеть незапятнанными с начала времён.

поляки и немцы в Чехословакии

Что касается упоминания Чапутовичем якобы официально признанной вины России за Катынь, то пан министр выдаёт желаемое за действительное.

Несмотря на установленный мемориал польским офицерам под Смоленском и произнесённые речи российским руководством о вине СССР в их гибели под Катынью, мало кто сомневался, что репутация государства и история приносится в жертву для нормализации российско-польских отношений – перевернуть страницу и начать всё с чистого листа, чтобы больше к этой теме не возвращаться.

При этом, никто из российского руководства официально не дезавуировал выводы комиссии Бурденко и решение Нюрнбергского трибунала 1946 года в части ответственности нацистских главарей за катынское преступление.

Катынский эпизод на Нюрнбергском процессе, согласно досье, хранящемся в Государственном Архиве РФ, персонально инкриминировался двум подсудимым – рейхсмаршалу авиации и наци № 2 Герману Герингу, а также начальнику оперативного управления Верховного командования вермахта Альфреду Йодлю.

Тем не менее, в польских правящих кругах и обществе создалась иллюзия, что катынскую жилу необходимо разрабатывать и углублять, формируя из России образ исторического врага Польши с возможностью дальнейшей монетизации катынской темы.

Ответом стал меморандум российской стороны в ЕСПЧ от 19 марта 2010 года за подписью замминистра юстиции РФ Г.О. Матюшкина.

Самой важной информацией, содержащейся в данном документе, является официальное подтверждение факта отсутствия в материалах уголовного дела № 159 (Волк-Езерская и другие против России) каких-либо доказательств расстрела польских военнопленных весной 1940 года. В связи с этим, отправленные в апреле-мае 1940 года из лагерей НКВД для военнопленных польские граждане юридически продолжают считаться «пропавшими без вести», несмотря на расследование продолжительностью в четырнадцать с половиной лет.

Кроме того отмечается, что «катынское» уголовное дело в 1990 году было возбуждено незаконно, а заключение комиссии экспертов Главной военной прокуратуры от 2 августа 1993 года составлено с большим количеством нарушений, в связи с чем не признано допустимым доказательством по делу, и информация в нем является неофициальной.

торжественная встреча Гиммлера в Польше, 1939 год

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Собственно, и в самой Польше предпочли эти материалы «потерять», поскольку переданную полякам горбачёвскую «липу» не взялся бы рассматривать ни один уважающий себя судебный орган.

Не забудем также, что в настоящий момент Польша в глазах своих европейских союзников завоевала репутацию крайне несговорчивого и неадекватного партнёра, которому не место в Евросоюзе. Именно Польша стоит на пути улучшения отношений ЕС с Россией, о чём неоднократно говорил французский президент Макрон и другие европейские политики.

Далеко не всё гладко в отношениях Варшавы с Вашингтоном. Несмотря на коленно-локтевую позу, занятую Польшей 30 лет назад ради старания угодить заокеанскому сюзерену, президент Трамп не постеснялся подписать указ об ответственности поляков, в том числе и материальной, за еврейские погромы в период нацистской оккупации.

Таким образом, принимать всерьёз слова Чапутовича, как первый шаг к примирению, не следует. Больше всего это похоже на некие имиджевые потуги выглядеть более адекватными в глазах партнёров по ЕС. Не исключено также, что Варшава, таким образом, хочет получить кое-какие поблажки у России в виду надвигающегося нового экономического кризиса, смягчая риторику.

Не хочется огорчать поляков, но риторика – это не реальные дела. Из новых признаний Чапутовича шубы не сошьёшь. В Польше продолжают уничтожать память о советских солдатах-освободителях. Польская молодёжь в большинстве своём уверена, что их страну освободили американцы, а Советы помогали Гитлеру с Востока.

Кроме того, никто не отменял польские инициативы по размещению дополнительного контингента НАТО поближе к российским границам, призывы развернуть на своей территории американское ядерное оружие и другие виды наступательных вооружений.

Так что Польше, если она и в самом деле хочет добрых и устойчивых отношений с Россией, придётся много чего исправить в своём доме, а красивыми словами нас давно не удивишь…