Польский премьер запаниковал: Китай может начать поставки оружия в Россию

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что КНР в украинском конфликте поддерживает Россию.

Об этом он, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил британской газете Financial Time.

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Журналисты поинтересовались у главы польского правительства, как он оценивает роль Пекина в этом контексте.

«Я не уверен, что Китай с его поддержкой, которую они оказывают русским, может сыграть положительную роль. Скорее я боюсь того, что может получиться из этого вмешательства, потому что Китай – огромная страна, сверхдержава, и я думаю, что, поддерживая Россию, они посылают очень мощный сигнал остальному миру», – цитирует ответ премьера портал wPolityce:.

При этом премьер признал, что не знает, «насколько сильна эта поддержка».

По его словам, лидер КНР после недавнего визита в Москву и встречи с Владимиром Путиным должен переговорить с Владимиром Зеленским.

«Неизвестно, что выйдет из этих переговоров» – оценил Моравецкий.

Он представил основные ожидания своего правительства в отношении Пекина:

«Я все еще надеюсь, что Китай не решится выслать оружие в Россию. Они высылают некоторые запчасти, какие-то дроны, но я не думаю, что много. Сейчас это никого не беспокоит, но отправлять оружие в больших количествах сейчас было бы очень опасно».

Глава польского правительства рассказал о планируемой поездке в Пекин президента Франции Макрона и премьер-министра Испании Санчеса.

«Это хороший знак того, что Евросоюз хочет мирно участвовать во всем, что происходит в Украине. Будут переговоры между премьер-министром Санчесом и президентом Макроном о самых разных вещах. И они, вероятно, скажут то же самое президенту Си: «Не связывайтесь более тесно с Россией», – надеется глава польского правительства.

Премьер еще раз подчеркнул важность позиции Китая в отношении войны.

«Самое главное — это то, что происходит между Белым домом и президентом Си Цзиньпином в отношении России и Украины. И я все еще надеюсь, что Китай не будет вмешиваться в этот конфликт физически и путем поставок оружия, потому что, к сожалению, это может изменить игру», – говорит польский премьер.

Обобщая свою оценку роли, которую играет КНР, Моравецкий пришел к выводу, что «китайцы не являются хорошими посредниками в этих обстоятельствах. Они противники свободного мира и друзья России».