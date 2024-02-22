Польский президент дал понять, что военной поддержки Украины больше не будет

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Польша в первую очередь будет тратить деньги на усиление собственной обороноспособности, а Украине и так дали огромные ресурсы.

Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дуда при этом подчеркнул, что несмотря на это его страна не откажется от поддержки Украины, но дал понять, что это совсем не обязательно будет военная помощь.

«Очевидно, что каждое государство, особенно если мы говорим, что являемся прифронтовым государством в определенном смысле, также имеем границу с Россией, – помните, пожалуйста, что есть Калининградская область, и это польско-российская граница. Поэтому потенциально мы также находимся в опасности. Потому мы имеем обязанность, как польская власть, прежде всего защитить наших граждан, нашу безопасность. Это является причиной огромных затрат, которые мы в последнее время делаем в Польше на модернизацию и перевооружение польской армии, которые уже составляют порядка 4% нашего ВВП. Почти 159 миллиардов злотых – это огромные суммы для наших возможностей. Однако, я хотел бы на этом акцентировать, это не означает, что помощь со стороны польской власти Украине, даже военная, помощь закончилась. Поскольку есть другая помощь, кроме военной. В целом, если суммировать всю помощь, которую мы предоставили на сегодняшний день, то это почти 20 миллиардов евро. Для нас это огромная сумма», – заявил Дуда.