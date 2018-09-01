01.09.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Крым, Общество, Политика, Россия, СМИ, Спорт, Украина
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Польское СМИ опубликовало карту России с Крымом



Польское спортивное издание «Спортивное обозрение» на своем официальном сайте опубликовало карту с Крымом в составе России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Публикация была посвящена футбольной Лиге чемпионов.

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На карте изображены государства и эмблемы футбольных команд, принимающих участие в турнире. Крым на ней окрашен красным цветом, как и вся остальная российская территория.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году. Польша е признала итоги референдума на полуострове.

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