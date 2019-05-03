03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Полторак удивлен: оказывается, даже Коломойский думает, что на Донбассе – гражданский конфликт

Слова олигарха Игоря Коломойского о гражданском конфликте на Донбассе стали неожиданностью для министра обороны Степана Полторака, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Вы знаете, я бы не хотел давать оценку господину Коломойскому, тем более он с начала агрессии России против Украины очень много помогал армии. Но я, честно говоря, был удивлен, потому что я думал, что в Украине нет ни одного человека, который так думает», – сказал Полторак в комментарии украинскому каналу “Прямой”.

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По его словам, министр рассчитывал, что все украинцы “знают, кто воюет на Донбассе, каким оружием, и кто осуществил агрессию в Крыму, Донецке и Луганске”.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, в интервью Bihus.Info, Коломойский сказал, что по его мнению на Донбассе имеет место гражданский конфликт. “Можно сказать, и гражданская война. Просто война более глобальна, а это – гражданский конфликт”. Также, по словам олигарха, на Донбассе “воюют украинцы с украинцами”.

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