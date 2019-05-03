Полторак удивлен: оказывается, даже Коломойский думает, что на Донбассе – гражданский конфликт

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Слова олигарха Игоря Коломойского о гражданском конфликте на Донбассе стали неожиданностью для министра обороны Степана Полторака, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Вы знаете, я бы не хотел давать оценку господину Коломойскому, тем более он с начала агрессии России против Украины очень много помогал армии. Но я, честно говоря, был удивлен, потому что я думал, что в Украине нет ни одного человека, который так думает», – сказал Полторак в комментарии украинскому каналу “Прямой”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, министр рассчитывал, что все украинцы “знают, кто воюет на Донбассе, каким оружием, и кто осуществил агрессию в Крыму, Донецке и Луганске”.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, в интервью Bihus.Info, Коломойский сказал, что по его мнению на Донбассе имеет место гражданский конфликт. “Можно сказать, и гражданская война. Просто война более глобальна, а это – гражданский конфликт”. Также, по словам олигарха, на Донбассе “воюют украинцы с украинцами”.