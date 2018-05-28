28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Поляки призвали генсека НАТО помочь Украине и Венгрии решить “семейный спор”

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может помочь решить спор между Киевом и Будапештом, в результате которого Венгрия пытается заблокировать сотрудничество Украины с Альянсом, передает корреспондент “ПолитНавигатогра”.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Рolsatnews.

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«Это спор в кругу семьи. Надо изучить проблему и предложить решение, которое развеет все сомнения. Возможно, целесообразно было бы привлечь третью сторону, которая поможет, например, генерального секретаря НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему», — сказал Чапутович.

Он отметил, что обсудил эту проблему несколько дней назад с венгерским коллегой Петером Сиярто и 29 мая поговорит об этом с главой украинского Министерства иностранных дел Павлом Климкиным.

В свою очередь, сам Столтенберг ожидает, что Украина и Венгрия как можно быстрее решат проблему относительно претензий венгерской стороны по языковой статье украинского закона об образовании.

Глава альянса в очередной раз выразил надежду, что «Киев и Будапешт решат эту проблему как можно скорее».

«Очень важно признавать право каждого меньшинства изучать родной язык, но они должны иметь возможность изучать государственный язык», — подчеркнул глава НАТО во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве.

Относительно блокирования со стороны Венгрии евроатлантической интеграции Украины генсек отметил, что находится в тесном контакте с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павел Климкин.

«Мы продолжим оказывать помощь и поддержку Украине», — сказал он.

Как сообщалось, Венгрия официально инициирует в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт в третий раз блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании. Столтенберг уже призвал страны к скорейшему разрешению спора.