Полянский: С санкциями или без – антироссийское осиное гнездо «Украина» обречено

Максим Столяров.  
23.07.2025 19:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


В отличие от ЕС и Британии, США производили впечатление взрослых среди натовских стран, но сейчас накануне санкционных угроз – в этом есть большие сомнения.

Об этом на канале «Al Arabiya» заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от ЕС и Британии, США производили впечатление взрослых среди натовских стран, но...

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В ходе дискуссии экс-министр обороны Британии Майкл Фэллон начал призывать американцев принять «закон Грэма», требовать ужесточения европейских антироссийских санкций и передачи Киеву замороженных активов РФ.

Полянский ответил, что каких только санкций в России ни видели – «и жёстких, и каких угодно».

«Мы привыкли жить под санкциями. Более того, мы много выиграли от ситуации, когда на рынке нет европейских и американских компаний. Теперь мы наладили внутреннее производство по многим вопросам. Мы самодостаточны, хоть доля нефти и газа в наших доходах значительно сократилась.

Это очевидные факты. Так что если вы хотите ввести санкции – делайте это, без проблем, мы к этому привыкли», – констатировал дипломат.

Он добавил, что «это не серьёзный разговор».

«Мы сначала думали, что это разговор взрослых людей. Конечно, европейцы с британцами больше не взрослые люди. Они доказали своё детское поведение и свои комплексы. Но мы думали, что, по крайней мере, американцы взрослые люди. Так что посмотрим», – сказал Полянский.

Он подчеркнул, что для решения проблемы  необходимо устранить первопричины украинского кризиса, пока это не вышло из-под контроля и «не отравило ситуацию в мире».

«Нам нужно избавиться от обстоятельств и действий, которые предшествовали СВО, которые создали украинский кризис. Которые создали это осиное гнездо на наших границах под названием «Украина». Де-факто, это антироссийская западная ЧВК, которая вооружается западным оружием и нацелена на Россию», – заключил дипломат.

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