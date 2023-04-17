«Помогают для галочки»: русофоб Кондратюк разочарован поставками западного оружия

Страны западного блока проявляют всё меньшую активность в дальнейших поставках Украине новых вооружений.

Об этом в интервью депутату Верховной рады Алексею Гончаренко заявил украинский шоумен, ведущий «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк, известный своей оголтелой русофобией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разочарование есть. Запад должен быстрее и активней помогать. Наверное, это будет по-дурацки звучать, что я недоволен их поддержкой, но многие вещи они могут делать намного лучше.

Мы теряем пусть и не лучших, но очень профессиональных защитников, которые прошли Крым и Рим, а до сих пор только на «Абрамсы» выделяют деньги. Я понимаю, что они нам ничего недолжны, но они ж сказали, что поддерживают.

Они сказали, что выделяют два миллиарда евро на миллион снарядов, а потом мы читаем, что они ещё не определились, кто будет изготовителем. Мне казалось, что в тот момент, когда они сказали, что дают два миллиарда евро, на следующий день уже должны быть изготовлены десятки тысяч снарядов», – сказал Кондратюк.