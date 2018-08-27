Помощь Донбассу со стороны ЕС оказалась показухой: «Никто не даёт деньги. Никто ничего не восстанавливает»

27.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Программы стран ЕС по помощи Донбассу не имеют ничего общего с восстановлением разрушенной в ходе боевых действий инфраструктурой.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее во время визита в Авдеевку президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что ведутся переговоры со странами ЕС, которые готовы помочь «освобождённым» городам Донбасса.

«Фактически, это предусматривает, насколько мне известно, такие переговоры уже состоялись, несколько стран, условно говоря, Евросоюза возьмут так называемое шефство над отдельными городами, которые уже были освобождены нашими войсками на протяжении «Антитеррористической операции». Это Авдеевка, Краматорск, Славянск, Покровск, Мариуполь и так далее. Сегодня такие разговоры ведутся. Насколько я знаю, по Авдеевке ближе к этому подошли. Эти страны готовы принимать участие в жизни и развитии этих городов», – сообщил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак.

Политолог Степанюк поспешил предостеречь от преждевременного оптимизма, ведь подобные программы не нацелены на восстановление разрушений.

«Программы по развитию местного самоуправления никак не привязаны к восстановлению инфраструктуры. Действительно эти программы существуют. Это медицинские программы по обучению местных людей, как нужно управлять финансами, как нужно управлять тем-то и тем-то. То есть, это консалтинг. Ничего общего с вложением в инфраструктуру он не имеет. Никто не даёт деньги. Никто ничего не восстанавливает. Это разные вещи – помощь в развитии чего-то и восстановление конкретного трубопровода, конкретной линии электропередач. Я имею ввиду, что президент имел ввиду именно это восстановление инфраструктуры», – отметил эксперт.

Степанюк считает, что это украинцы должны давать советы европейцам, а не наоборот.

«Если брать людей среднего возраста, то это мы можем европейцев чему-то научить, а не они нас. Все эти программы направлены на содержание их консультантов здесь», – констатирует он.

Напомним, что ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что ещё в 2017 году Европейская комиссия приняла решение о направлении 50 млн евро на помощь для территорий, расположенных возле линии разграничения на Донбассе.