Помощь США не остановит российское наступление – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 12:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Американская военная помощь вкупе с усилением мобилизации не остановит продвижение ВС, это лишь позволит поддержать ВСУ, не допустив лавинообразного обвала фронта.

Об этом в эфире интернет-канала PolitБюро заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская военная помощь вкупе с усилением мобилизации не остановит продвижение ВС, это лишь позволит...

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«Только комбинация мобилизация плюс американская военная помощь гарантируют стабильность фронта. Стабильность фронта не означает, что российская армия прекратит наступать, стабильность фронта просто означает, что российская армия не сможет прорвать украинский фронт и захватить большие территории, не сможет провернуть сценарий а-ля деоккупация Харьковской области, которую проводили в свое время украинские вооруженные силы.

Вот, что это означает. Российская армия, скорее всего, продолжит наступление, ведь российское наступление началось в октябре прошлого года. Напомню вам, что предыдущие пакеты американской военной помощи поступали в Украину до конца года. В октябре, ноябре, декабре мы получали ранее принятые пакеты военной помощи. Но российское наступление уже началось на Авдеевку», – заявил Бортник.

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