«Понимаем, что там будет твориться» – Гурулёв о столкновении с НАТО в Арктике

Россия столкнется с НАТО в Арктике.

Об этом депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил в интервью ютуб-каналу «Политика паралитика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы за Украиной совершенно забываем другие угрозы. Если вспомнить последний саммит НАТО, это довольно серьезный вызов нам в Арктике. Там в ближайшее время тоже развернутся события. Это к бабке не ходи. С Тайванем еще непонятно, будут ли там события, а то что в Арктике они назревают – это факт. Потому что американцы прекрасно понимают две ключевых вещи: северный морской путь и запасы углеводородов, которые они не контролируют. Для них это критически уязвимая тема. И для нас тоже», – сказал Гурулев.

Он полагает, что именно из-за этого надвигающегося противоречия были в срочном порядке приняты в НАТО Финляндия и Швеция.

«Здесь быстрого разрешения противоречия точно не произойдет. Принятие Швеции и Финляндии в НАТО для чего? Для того, чтобы сделать плацдарм для группировок стран НАТО для действий в Арктике, а не то, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО. Это все лабудень, от этой лужи ничего сильно не зависит. А вот Арктика – это тема довольно-таки серьезная. Сегодня она раскручивается, нам тоже ждать некогда.

В принципе мы в этом вопросе их подопередили: группировки свои там нарастили и базы поставили. Но сегодня вызовы уже другие. Мы, анализируя СВО, понимаем, что там будет твориться. Как нам прикрыть это гигантское пространство, чтобы эта собака поганая туда свой нос не совала», – заключил Гурулев.