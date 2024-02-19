Террорист Пономарев: Смерть Навального подтолкнет Запад к непризнанию Путина

Елена Острякова.  
19.02.2024 13:19
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Россия, Украина


Смерть экстремиста-уголовника Алексея Навального подтолкнет Запад к непризнанию итогов президентских выборов в России.

Об этом  иноагент и экстремист Илья Пономарев заявил в интервью украинскому телеканалу «Эспрессо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Смерть экстремиста-уголовника Алексея Навального подтолкнет Запад к непризнанию итогов президентских выборов в России. Об...

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«Неделю тому назад Запад не был готов. Был призыв со стороны ПАСЕ. Мы его обговаривали с МИДами Польши и стран Балтии, но даже наши союзники первого ряда колебались. А США и другие были очень далеки от этого. Но сейчас, после гибели Навального, кто знает, может, они и сделают такой шаг», – сказал Пономарев.

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