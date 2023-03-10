Пообещав минкульту снять пропаганду об «оккупации», украинский режиссер поехал работать на русских

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Украинский режиссер Тарас Голубков получил разрешение на выезд из страны, чтобы снять пропагандистский фильм о войне, но в итоге снимает клипы для российских артистов.

В комментарии сайту KP.UA министерство культуры подтвердило, что разрешило ему выезд за границу, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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В минкульте утверждают, что Голубков предоставил все подтверждающие документы для поездки, и показали текст самого режиссера, которым он объяснял важность своего пребывания за границей.

«Был создан проект The War Diary. Основная информационная задача – показать европейской аудитории целостную картину, а через документальную форму максимально донести проблематику до зрителя. Центром каждого рассказа есть настоящие люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах войны. Ценность данного проекта – это своеобразный прямой эфир, фиксация абсолютно реальных событий! Любой из любой точки мира может увидеть истории людей, встретившихся лицом к лицу с такой страшной трагедией, как война», – объяснил режиссер.

По его словам, в проекте планировалось раскрыть следующие темы: «Волонтерство как явление украинского противостояния; голос деоккупированных территорий; история восстановления жизни из первых уст после оккупации; бизнес во время войны. Новые реалии; жизнь в оккупации. История людей, живших или продолжающих жить на оккупированных территориях; жизнь за пределами Украины. Период адаптации в Европе, учебный процесс детей, жизнь на протяжении 7 месяцев войны».

В итоге минкульт разрешил ему временный выезд за границу с 14 по 30 ноября прошлого года. Впрочем, позже оказалось, что Голубков сотрудничает с российскими артистами.

«8 марта вышел клип российской исполнительницы Клавы Коки. В описании под видео в YouTube режиссером ролика указан Макс Ирман. Однако участвовавший в съемке украинский актер Сергей Главчев в посту в Facebook вспомнил как создателя клипа другого украинца – именно Голубкова. Позже артист исправил публикацию, удалив графу о Тарасе. Голубков на наш запрос прокомментировать информацию не ответил. Однако в сюжете российского канала «МУЗ ТВ» о съемках этого клипа можно увидеть Голубкова за режиссерским пультом», – пишет «КП».

Указывается, что на Украине Голубков известен как автор видеоклипов для группы «Скрябин» («Дельфины»), Melovin, Артема Пивоварова («Рандеву»), Jerry Heil («Тук-тук-тук»). В России снимал видео для Zivert, Клавы Коки и Филиппа Киркорова.

Напомним, что Украина запретила выезд из страны военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, а потому многим приходится давать взятки, пытаться нелегально перейти границу или прибегать к такого рода ухищрениям, как это сделал Голубков.