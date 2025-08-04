Попытка выдать себя за равного России противника сыграла против Украины

Украина совершила фатальную ошибку, объявив себя равным России противником, которому нужны лишь деньги и оружие от Запада.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правильным, по мнению Дроздова, было бы позиционирование Украины как беспомощной жертвы.

«В 22-м году было выбрано не очень правильное позиционирование Украины. У нас был выбран этот героический образ, у нас была переоценка в части возможностей. Мудрее было бы выбрать позиционирование неравнозначной стороны войны. Так, по сути, было, и так потянулась вся большая помощь Украине, от неравнозначности. Были бы равнозначны, то никто бы здесь не паковал. Как раз поэтому и паковали, потому что несравнимо по ресурсам.

Собственно говоря, это и должно было быть нашей основной стратегией – ужас, SOS, катастрофа, беда, черная, все, не можем. А у нас было выбрано вот это такое очень самовозвеличивающее, местами самолюбивое, щекотливое ощущение этого осознания полной способности остановить собой мировую орду. И оно сыграло злую шутку», – заявил Дроздов.