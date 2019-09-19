Попытка Зе-команды популяризовать продажу земли потонула в «ганьбе»

19.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Намерение команды Владимира Зеленского оправдаться перед украинцами по поводу грядущего открытия рынка земли обернулась скандалом.

В ходе конференции «Земля как фактор развития украинского села» зал фактически свёл на нет пламенную речь премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задание нашего правительства – обеспечить экономический рост. Для того, чтобы наша страна была успешной, нам надо расти на 5-7 процентов в год. Для этого нам крайне необходимо поснимать все те советские ограничения, которые у нас сейчас существуют, и ограничение на реальную честную, легальную продажу земли – одно из них…На следующий и следующий после год на нашу долю перепадает необходимость отдать наибольшую часть долгов. Например, когда мы планировали бюджет, в следующем году каждая третья гривна наша с вами пойдёт на погашение долгов. Представьте себе, под каким ярмом мы сейчас с вами находимся», – рассказывал премьер.

Также Гончарук попытался заверить, что данная реформа совершенна безопасна для страны, и иностранцы украинский чернозём не заберут, однако зал не поверил оратору.

«Сейчас иностранная компания напрямую не может владеть землёй, но владеет правом работать. Точно так же, если создать на Украине юридическое лицо, которое будет здесь платить налоги, создавать рабочие места, которая тут будет капитализироваться для того, чтобы те документы, которые она будет вести, она могла показать украинскому банку. Так же и тут нет смысла запрещать иностранным компаниям заходить и быть одним из основателей этих юридических лиц. Модель ещё дискутируется», – заявил премьер-министр.

Зал взорвался улюлюканьем и криками негодования, с мест выкрикивали «Фу!» и «Ганьба!».

«Коллеги! Я думаю, мы тогда останавливаем диалог, если вы не можете себя вести! Мы не собираемся ничего ни для кого ухудшать», – обиделся Гончарук и собрал новую порцию «ганьбы» из зала.

Кроме того, к выступающим обратились с вопросом, который задал Виктор Жердицкий – координатор сети взаимодействия майданщиков и боевиков АТО «Общественная Система», одним из лидеров которой является такая одиозная фигура украинского националистического движения, как экс-депутат Верховной рады Степан Хмара.

«Земля является общенациональной собственностью. Из статистических 42 миллионов каждый гражданин, мы не знаем, сколько нас, является совладельцем, и в отличии от квартир, которыми оперируют, что их можно легко продать, вы не можете выставить на продажу землю, если хотя бы один из 42-х миллионов граждан будет против системы, которую вы тут нам всем пытаетесь предложить», – заявил зритель.

«Теперь, для того, чтобы запустить рынок земли у граждан должно быть доверие к правительству. По опросам фонда Илька Кучерива 55 процентов против продажи земли. Этого достаточно, чтобы вы услышали, что в вашем варианте этот рынок запускать нельзя?.. Не смейте сейчас запускать рынок земли! Это приказ от собственников земли, не запускайте!» – добавил Жердицкий под аплодисменты.

Однако «реформаторы» предпочли уклониться от ответа.

«Спасибо за ваш комментарий. Это прекрасно, что у нас есть дискуссия, а сейчас будет следующий вопрос. А самое прекрасное, что у нас есть овации в зале, когда мы говорим, что государственный кадастр – это зло, у них надо всё забрать, и точно так же овации, когда мы говорим, что госкадастр должен всё выкупить и распоряжаться», – попытался «срезаться» модератор встречи, однако аплодисменты зала снова сменились скандированием слова «ганьба».