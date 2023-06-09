Пора это прекращать! – эксперты о конфликте подполковника Винивитина с «вагнерами»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Очередная некрасивая история на радость врагам России развернулась в информационном поле. Ранее руководитель компании Евгений Пригожин обвинил подполковника ВС РФ Романа Винивитина в том, что его подчиненные минировали тылы «музыкантов», а сам он пытался расстрелять машину ЧВК. Тогда же был обнародован ролик, где Винивитин признавался во враждебных действиях, объясняя это неприязнью.

Однако теперь появилось иное видео, записанное уже самим офицером. В нем Винивитин заявляет, что сотрудники ЧВК угрожали его бойцам, похищали их и технику, а после пытались выменять российских военных на боеприпасы и оружие. Сам подполковник также заявляет, что его похитили и избили, заставив оклеветать себя.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Напряженность с «вагнерами» у меня и моей бригады началась с первых дней нашей переброски на артемовское направление. Это было связано не только с провоцированием наших бойцов на конфликты, своим дерзким поведением и постоянными угрозами обнулить, убить, но и с конкретными действиями. Например, бойцами ЧВК «Вагнер» были похищены два танка Т-80, четыре пушки, «Камаз», БМП и до сих пор эти машины не были переданы в руки Министерства обороны. ЧВК «Вагнер» считает, что это военные трофеи. Были случаи, связанные с угрозой физической расправы над бойцами роты РЭБ, которых окружили и обещали «обнулить» только за то, что они работали не так, как хотелось «вагнерам». Имело место похищения наших бойцов, где против них применялось физическое насилие и методы унижения чести и достоинства… Были случаи, когда бойцов похищали и пытались обменять их на ПТУРы, боеприпасы, заставляли заниматься складированием 200-х, 300-х, использовали как рабов… Меня пленили, держали в подвале, издевались так, как не издевался ни один русский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, три раза за ночь выволакивали из подвала и пытались расстрелять», – говорит в ролике Винивитин.

Военкор Марат Хайруллин, работающий на передовой, верит полковнику.

«Подполковник рассказывает, что на самом деле «вагнера» творили. Я хочу сказать, что мы не знаем – правду ли говорит Пригожин и так далее, но Пригожина мы уже ловили на ситуации с тем, когда он сказал, что (российские войска) убежали, а на самом деле они не убежали, – на самом деле, показывает, что Пригожин как минимум говорит неправду. Здесь то, что рассказывает подполковник, очень похоже на то, что я лично вижу в отношении «Вагнера». В Бахмут, когда начиналась операция, мы пытались проехать, но нам сказали: «Не вздумайте, потому что «Вагнер» там стоит, им вообще наплевать». А мы в сопровождении спецслужб ехали. Они не пропустили. Военных – вообще: «А нам плевать». То есть, они заняли эту территорию и вели себя на ней так, будто у них собственное государство. Бароны так себя вели средневековые».

Ситуация с регулярными публичными обвинениями, озвучиваемыми в адрес Минобороны, давно вышла за рамки разумного, отмечают российские эксперты.

По мнению капитана I ранга запаса, военного эксперта Сергея Горбачева, всего этого не должно быть в принципе, не говоря уже о том, что происходит конфликт во время самой горячей фазы спецоперации – и это уж точно не играет в пользу России.

«Подобные вещи абсолютно недопустимы. Когда начинают, особенно в условиях специальной военной операции, а по сути, войны, критиковать действия военных, особенно с упоминанием первых лиц руководителей военного ведомства, причем не просто критические высказывания, а резкие, оскорбительные, которые неприемлемы ни в каких обстоятельствах, независимо от должности человека… Вообще, в межличностных отношениях подобные пассажи, которые делаются, абсолютно недопустимы. Все это свидетельствует о том, что у нас в целом в информационной сфере дела обстоят неблагополучно. Давно пора прикрыть вынос в публичную плоскость оценки действий министра обороны, Министерства обороны. Я уж не говорю о недопустимости всякого рода оскорблений», – заявил Горбачев.

Военный эксперт Константин Сивков же считает, что оскорбительные заявления на публику в адрес руководства Минобороны делаются с прицелом на политические интриги.

«С политической точки зрения это однозначно связано с наращиванием и рекламой «Вагнера» и противостоянием вокруг него. «Вагнер» сейчас превращается в структуру, которая должна привести к серьезным, в первую очередь, политическим событиям в нашей стране», – сказал Сивков.