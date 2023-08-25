«Пора это заканчивать»: наступает новый этап СВО – Скоробогатый

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Пора отказываться от риторики «провалившегося наступления ВСУ», потому что вся картина проведения СВО сильно меняется и требует корректировки тактики и стратегии.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора российского журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что сейчас, в конце августа 2023 года, пора перестать давать характеристики этой летней кампании как «наступление [ВСУ] провалено». Думаю, пора заканчивать эти слова произносить, потому что, по всей видимости, уже напрашивается новый этап, который требует понимания, оценки и подготовки. И от ВС РФ, которые провели прекрасную оборону, требуется некая новая логика», – сказал Скоробогатый.

Он подчеркнул, что у Киева всё ещё остаётся достаточно крупная группировка, чтобы держать с ней оборону.

«То, что Украина растеряла свой наступательный потенциал, «сточила» подготовленные группировки, и осталась совсем без всего – это совсем не так. Они использовали и используют очень аккуратную тактику, которая касается сбережения техники и в меньшей степени – военнослужащих. А самое главное – они постоянно проводят новые мобилизации и имеют возможность постоянно пополнять те части, которые расходуются на фронте. Да, они стали слабее за лето. Но не настолько, чтобы сейчас говорить, что на каком-то направлении возможен лёгкий и победный марш», – добавил эксперт.

При этом Скоробогатый отметил, что бросать все резервы в наступление Россия не будет.

«Перед нами возникает та же логика, которая стояла перед украинским руководством – бросать всё в наступление, которое может «сточиться» и при этом оставить голые тылы. Для России, которая представляет себе все риски столкновения с Западом, бросать все накопленные ресурсы и резервы в большое наступление – это значит открыть тылы. Да, может быть не ударят, а может и ударят, это большой риск», – подытожил он.