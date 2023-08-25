«Пора это заканчивать»: наступает новый этап СВО – Скоробогатый

Владимир Гладков .  
25.08.2023 18:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пора отказываться от риторики «провалившегося наступления ВСУ», потому что вся картина проведения СВО сильно меняется и требует корректировки тактики и стратегии.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора российского журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пора отказываться от риторики «провалившегося наступления ВСУ», потому что вся картина проведения СВО сильно...

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«Думаю, что сейчас, в конце августа 2023 года, пора перестать давать характеристики этой летней кампании как «наступление [ВСУ] провалено». Думаю, пора заканчивать эти слова произносить, потому что, по всей видимости, уже напрашивается новый этап, который требует понимания, оценки и подготовки. И от ВС РФ, которые провели прекрасную оборону, требуется некая новая логика», – сказал Скоробогатый.

Он подчеркнул, что у Киева всё ещё остаётся достаточно крупная группировка, чтобы держать с ней оборону.

«То, что Украина растеряла свой наступательный потенциал, «сточила» подготовленные группировки, и осталась совсем без всего – это совсем не так. Они использовали и используют очень аккуратную тактику, которая касается сбережения техники и в меньшей степени – военнослужащих.

А самое главное – они постоянно проводят новые мобилизации и имеют возможность постоянно пополнять те части, которые расходуются на фронте. Да, они стали слабее за лето. Но не настолько, чтобы сейчас говорить, что на каком-то направлении возможен лёгкий и победный марш», – добавил эксперт.

При этом Скоробогатый отметил, что бросать все резервы в наступление Россия не будет.

«Перед нами возникает та же логика, которая стояла перед украинским руководством – бросать всё в наступление, которое может «сточиться» и при этом оставить голые тылы.

Для России, которая представляет себе все риски столкновения с Западом, бросать все накопленные ресурсы и резервы в большое наступление – это значит открыть тылы. Да, может быть не ударят, а может и ударят, это большой риск», – подытожил он.

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