Пора менять послов на военных, иначе ленд-лиза нам не видать – Кривонос

Украинское посольство в США совершенно не интересуют потребности фронта, иначе они бы делали всё для осуществления американского ленд-лиза, а не занимались болтовнёй с украинской диаспорой и не строили в Вашингтоне забегаловки с национальным колоритом.

Об этом на канале Newsroom заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Не просто забыли (о ленд-лизе – ред.), а специально забыли. И наш посол в США как раз вместо того, чтобы заниматься вопросами ленд-лиза, занимается вопросами создания украинских ресторанов в центре Вашингтона. Кому какие ценности больше интересны. Другая пани посол в другой стране – та была разоблачена на каких-то финансовых манипуляциях по снятию денег со счетов банков, которые находятся под санкциями США. Я задаю вопрос – у нас послов назначают по преданности? Это понятно, у нас список послов назначается по мере родства с определёнными предыдущими руководителями страны, но между тем они не выполняют задание номер один – защищать и представлять интересы Украины. Так вот, ленд-лиз провален, благодаря тому, что наше посольство, постоянно общаясь с нашими американскими коллегами и мощно общаясь с украинской диаспорой в США – те задают вопрос: а зачем такой посол, и почему она ничего не делает, чтобы улучшить вопрос ленд-лиза? Потому что именно ленд-лиз на данном этапе является двигательной силой нашей победы. Мы можем через ленд-лиз получить нужное нам количество техники, вооружений, боеприпасов, что значительно ускорит нашу победу и значительно уменьшит количество наших потерь на фронте», – сокрушался генерал.

«Возможно, этими послами должны быть люди военные?», – предложил ведущий интервью пропагандист.

«На этапе войны – абсолютно согласен. Во-первых, те, кто разбирается в этом. Знаете, в начале весны прошлого года были такие казусы, когда в Вашингтоне появлялись несколько списков по необходимому количеству вооружений. Потому что от офиса президента были одни списки, от министерства обороны были другие списки, а от Генштаба были третьи списки. И американцы не могли понять, как так – война одна, а заинтересованные лица пишут разные вещи. Я думаю, что, всё-таки, должны быть военные, потому что именно они определяют необходимость», – согласился Кривонос.