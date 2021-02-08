«Пора возвращать русских домой, расширяя границы России»

08.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Разговоры о том, что сначала нужно построить «рай» в России, а потом заниматься внешнеполитическими вопросами, в том числе по возвращению отторгнутых сепаратистами в 1991 году русских территорий, – американская «методичка», при помощи которой населению морочат голову уже тридцать лет.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У русских нет другой исторической Родины, кроме России. Нет у них других вариантов, некуда им ехать. Это наша Родина, поэтому любой русский, все русские имеют право, если они захотят вернуться в Россию, и Россия должна сделать всё для того, чтобы создать условия для их возвращения. Всё абсолютно. Мне кажется, одна из проблем, сказать честно, которая не позволяет это делать – это, в том числе, нежелание русских признавать русскими. Ну, есть такая проблема, это же очевидно.

Я считаю, что русским некуда больше на этой планете податься. И это есть первый способ. А второй, в том числе, чтобы вернуть русских, надо отодвигать границы, это мое личное мнение, надо отодвигать границы и с точки зрения безопасности», – заявил Михеев.

«Доколе? Пока они будут отодвигаться. И с точки зрения безопасности потому, что это касается военной безопасности. Если начнется война, враг у ворот, какая там социалка? Какие там удобные условия жизни, если у нас враг стоит в 300 километрах от столицы?

Плюс, возвращать тех, кто хочет жить в этой большой стране, а таких людей большое количество. Я считаю, что это как стратегическая задача однозначно должно быть», – добавил политолог.

При этом он подчеркнул надо действовать сейчас и не слушать «западных партнёров».

«Разговоры о том, что вы здесь сначала постройте «рай», а потом занимайтесь внешней политикой, это американский подход. Американцы именно эту идею нам 30 лет и вбрасывают. Пока вы здесь райской жизни не построите, внешней политикой за вас будем заниматься мы. Это или от непонимания, или от откровенного передергивания, потому что рая не будет никогда. Не надо себе мозги пудрить, рая на земле не бывает и не может быть», – заключил Михеев.