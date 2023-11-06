«Поражение партии Санду сопоставимо с провалом украинского контрнаступления» – прорумынский публицист приуныл

Партия Майи Санду «Действие и солидарность» проиграла местные выборы в Республике Молдова, коротко и по существу. Правящая партия одержала победу только в трех городах и в около 100 сёл из 898 местных администраций.

Об этом пишет в своей колонке на сайте timpul.md прорумынский публицист Джордже Дамиан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам публициста, наиболее чувствительное поражение правящая партия потерпела в Кишинёве, где «традиционно был прорумынский и проевропейский мэр», до тех пор, пока хитрые мошенники из Румынии не начали вкачивать деньги в политическую катастрофу по имени Андрей Нэстасе, проигравший Чебану мэрские выборы 4 года назад.

«На вчерашние выборы партия «Действие и солидарность» пришла с тусовщиком, неважно даже, как его зовут, и Иван Чебан выиграл пост мэра в первом туре. Превосходный подарок Чебану, который укрепляет свои позиции лидера оппозиции. Независимые депутаты, занявшие места в муниципальном совете, не думают, что захотят объединиться с правящей партией, они будут ждать результатов всеобщих выборов», – пишет Дамиан.

По его мнению, проблема правящей партии – в том, что она не сделала того, что обещала, а всё то, что они сделали – это «безмозглая ерунда». В частности, реформировать юстицию можно было через массовую реформу законодательства, избавление от «советского правового балласта» и согласование с законодательством ЕС. У партии Санду была возможность это сделать, обладая парламентским большинством, но вместо этого они принялись менять людей беглого олигарха Влада Плахотнюка в судебной системе на своих людей – и тем самым спровоцировали «всеобщую драку с криками и выдёргиванием волос».

Аналогичным образом, по словам публициста, правящая партия завалила и прочие направления – Приднестровье, экономику, создала демографическую катастрофу. В частности, Олег Серебрян, «мальчик, который отвечает за приднестровскую проблему в Кишинёве», «затеял стендап-комедию, рассказывая, что приднестровская проблема как бы решена: смотрите, Украина вступает в НАТО, Румыния уже в НАТО, и у Приднестровья нет никакой возможности выжить в тотальном окружении стран Альянса». Между тем, прорумынский автор признаёт, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, «ситуация там напряжённая и усугубляющаяся».

«И сейчас мы увидим активизацию политических PR-команд правительства партии «Действие и солидарность» в Кишиневе. Будет та же история: российская опасность угрожает Республике Молдова, русские закачали деньги и купили избирателей, необходимо гражданское образование, мы поддерживаем европейский путь Республики Молдова, вложите еще немного евро в независимые СМИ. Мы по уши в…, сделайте что-нибудь, чтобы вытащить нас отсюда! Мы не виноваты, такова жизнь, грустная и полная непредсказуемости», – иронически формулирует Джордже Дамиан.

По его словам, проигрыш местных выборов в Республике Молдова равносилен провалу украинского наступления:

«Серьезных западников умный пиар не впечатляет, там вопросы простые и прямые: что вы уже сделали? Как вы использовали нашу помощь? Чего вы добились? Может, нужно что-то изменить? Да, российская угроза вполне реальна, но чем вы на самом деле занимались последние несколько лет?».

По утверждению Дамиана, у него сложилось впечатление, что победа оппозиции на местных выборах в Республике Молдова (и абсолютная победа, с первого тура в больших городах!) в сочетании с провалом украинского наступления приведет к отсрочке начала переговоров о вступлении в ЕС. По его мнению, на данный момент есть две возможности: отсрочка, учитывая, что Украина и Республика Молдова не готовы начать переговоры (предварительные сообщения, просочившиеся в СМИ, указывают именно на это), или частичное и условное принятие, чтобы не сбросить их в полном отчаянии с киевлян и кишиневцев.

По словам автора, нет смысла обсуждать тот факт, что партия «Действие и солидарность» на 100% заимствовала избирательные методы того самого бывшего теневого правителя Молдовы Плахотнюка, с которым сама же отчаянно боролась: в этом абсурдная специфика данной местности.

«Сейчас важно то, что, хотя политический полюс против «Действия и солидарности» еще не сформировался, но все действия правящей партии приближают этот момент. Но когда это случится, тогда действительно начнутся проблемы», – подытожил автор.