Поражение Украины – решённый западными оружейниками вопрос – швейцарский разведчик

Анатолий Лапин.  
25.04.2024 18:59
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Запада нет возможностей еще больше усилить поставки оружия и техники для украинской армии. На этом все кончено, потому что зарубежные оружейники, которые держат промышленность в частных руках, не хотят расширять производство, видя неизбежный крах украинской армии. Но президент Украины Владимир Зеленский не может признать этого, потому что его сразу же ликвидируют.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Запада нет возможностей еще больше усилить поставки оружия и техники для украинской армии....

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«Если у вас нет перспективы иметь рынок сбыта, вы не расширяете производство. И это – именно то, что у нас сейчас есть. Большинству, даже в промышленности во Франции, например, с трудом удается найти производство. И это – именно та проблема, с которой столкнулся чешский президент, потому что он пообещал, что у него будут 155-миллиметровые снаряды. И ему так и не удалось выяснить, почему (их нет).

Потому что все понимают, что поражение Украины – это вопрос нескольких месяцев. В лучшем случае это продлится до президентских выборов в США. Это означает, что зачем вам вкладывать миллионы в расширение своих производственных мощностей, если все рухнет через несколько месяцев?..», – отметил он.

«Итак, проблема поддержки Украины – это не просто политический вопрос или вопрос воли и готовности. Это просто вопрос возможностей – у нас их больше нет, и это все. Украина должна понять, что они неправильно распорядились оборудованием, которое у них было на первом этапе войны, если можно так выразиться. Я имею в виду первые 6 месяцев, и с тех пор они ведут войну чем-то вроде лоскутной армии, но теперь все кончено. Проблема Зеленского в том, что он не может этого признать, потому что в противном случае он будет убит в течение нескольких дней», – заключил Бо.

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