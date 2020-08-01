Порохоботы осознали: Россия не уходит из Донбасса, это только начало

01.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия спустя шесть лет не уйдёт из Донбасса ради шатких договоренностей с Киевом. Напротив, Кремль рассчитывает расширять свою зону влияния на Украине, воспользовавшись разочарованием избирателей в майданных силах и Владимире Зеленском.

Такое признание в эфире канала «Espreso.TV» сделал обслуживающий Петра Порошенко политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Электорат Зеленского возвращается обратно к ОПЗЖ и Шарию… Я вижу ситуацию, что «Слуги народа» не имеют возможности выиграть мэрские выборы ни в одном областном центре нашей страны», – считает Голобуцкий.

По его мнению, попытка Зеленского вернуть симпатии избирателей за счет объявленного перемирия окажется тщетной – Россия переиграет Украину и в этой ситуации.

Как пример Голобуцкий привел запрет использования беспилотников, введенный в рамках перемирия.

«Россия имеет космические войска, спутники – все это имеет, а у нас была единственная возможность смотреть за этой линией, и у нас это отобрали», – сокрушается он.

«Я не верю ни в какое перемирие – это не перемирие, это желание, это тактический ход именно Путина и России, и они в любой момент (потому что от нас на данный момент ничего не зависит) это закончат…

Россия, не получив того, что она хочет, никакого перемирия и никаких поблажек нам делать не будет, я в этом даже не сомневаюсь. Россия не для того вмешивалась в эту ситуацию и захватывала территорию Донбасса, чтобы просто вот так взять и через 6-7 лет это сделать. Если они не получат контроль над этой страной, они не уйдут из Донбасса», – добавил Голобуцкий.