01.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Порохоботы осознали: Россия не уходит из Донбасса, это только начало


Россия спустя шесть лет не уйдёт из Донбасса ради шатких договоренностей с Киевом. Напротив, Кремль рассчитывает расширять свою зону влияния на Украине, воспользовавшись разочарованием избирателей в майданных силах и Владимире Зеленском.

Такое признание в эфире канала «Espreso.TV» сделал обслуживающий Петра Порошенко политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Электорат Зеленского возвращается обратно к ОПЗЖ и Шарию… Я вижу ситуацию, что «Слуги народа» не имеют возможности выиграть мэрские выборы ни в одном областном центре нашей страны», – считает Голобуцкий.

По его мнению, попытка Зеленского вернуть симпатии избирателей за счет объявленного перемирия окажется тщетной – Россия переиграет Украину и в этой ситуации.

Как пример Голобуцкий привел запрет использования беспилотников, введенный в рамках перемирия.


«Россия имеет космические войска, спутники – все это имеет, а у нас была единственная возможность смотреть за этой линией, и у нас это отобрали», – сокрушается он.

«Я не верю ни в какое перемирие – это не перемирие, это желание, это тактический ход именно Путина и России, и они в любой момент (потому что от нас на данный момент ничего не зависит) это закончат…

Россия, не получив того, что она хочет, никакого перемирия и никаких поблажек нам делать не будет, я в этом даже не сомневаюсь. Россия не для того вмешивалась в эту ситуацию и захватывала территорию Донбасса, чтобы просто вот так взять и через 6-7 лет это сделать. Если они не получат контроль над этой страной, они не уйдут из Донбасса», – добавил Голобуцкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть