Порохоботы в ярости: Зеленский предложил Трампу российскую АЭС

Игорь Шкапа.  
20.03.2025 13:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1743
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Энергетика


Похоже, разговоры о передаче под контроль США украинской атомной энергетики подтверждаются.

Так, американский  министр энергетики Крис Райт заявил, что США готовы взять управление украинскими АЭС ради достижения мир.

Похоже, разговоры о передаче под контроль США украинской атомной энергетики подтверждаются. Так, американский  министр...

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«Как нам принести мир в Украину? Как сделать так, чтобы эти боевые действия прекратились? Для чего нужно, чтобы обе стороны сложили оружие? Но если это поможет достичь этой цели, пусть США управляют атомными электростанциями в Украине. Без проблем, мы можем это сделать», – сказал Райс.

А буквально сегодня скандально известный своими русофобскими выходками депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, чьи инсайды изнутри украинской политической кухни зачастую подтверждались, сообщил пикантные детали.

«Могу подтвердить, что Зеленский напрямую предложил Трампу нашу Запорожскую АЭС. Он просил о помощи в восстановлении, а в США долго не думали и теперь будут говорить обо всех наших атомных станциях. Это какой-то сюр. Сначала мы предлагали эти редкоземельные металлы, которые нас никто не просил, а теперь атомную электроэнергию. Владимир Александрович, пожалуйста, давайте может не говорите больше с Трампом. У нас остался только чернозем. Такими темпами и это потеряем», – негодует Гончаренко.

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