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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны быть немедленно свергнуты, иначе бандеровцы проиграют в войне против России, и крышующие их толстосумы потеряют всё, нажитое нечестным трудом.

Об этом в телефонном разговоре с олигархом Ринатом Ахметовым рассказал экс-президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Запись их беседы была опубликована в украинском сегменте социальных сетей. Интересно, что при этом действующий депутат и бывший президент Украины, прославившийся на поприще борьбы со всем русским, деловые беседы ведёт на русском языке.

«Ринат Леонидович, у нас времена сложные, и пришло время изменить ситуацию. Я имел разговор с нашими друзьями, с нашими старшими братьями, скажем так. Штепсель и Тарапунька, на букву «Е», готовятся съездить в Вашингтон договариваться. Но у них в принципе ничего не выйдет, потому что есть от них усталость, как и усталость от всей этой ситуации. И мне очень прямо намекнули, что необходимо…» – убеждал Порошенко.

«Алексеевич, я понимаю, вам намекают, но без гарантии я даже обсуждать ничего не хочу. Понимаю, к чему ты клонишь, Ермак и остальные всем надоели», – перебил его Ахметов.

Ахметов начал жаловаться, что переданные Западом ПВО не справляются, и потому олигарх терпит огромные убытки, однако Порошенко пообещал полную поддержку Запада – любую, кроме финансовой.

«Наши друзья нас поддерживают полностью… Помощь будет, я тебе обещаю. Нам надо решить важный вопрос. Наши друзья намекнули, что у них у самих много проблем, и вкладываться… нам надо своими силами поддержать. Ринат, если мы не решим эту ситуацию, то ни твои сети, ни наш бизнес ничего не спасёт. Русские с ними [Зе-властью] договариваться не будут», – убеждал бывший президент.

Но Ахметов грубо ответил, что ни о чём с русскими договариваться не собирается, а гарантиям и обещаниям Запада вообще верить нельзя – они обманывали всех, кто вступал с ними в контакт.

«Ринат, я понимаю. Но либо мы сейчас что-то делаем и у нас есть шанс договориться, остановить это и сохранить. Либо у нас ничего не останется», – всё равно пытался уговорить Порошенко.

Он подчеркнул, что и Валерий Залужный с военными «с ними» и только ждут решения, а также финансовой поддержки, которую придётся им оказывать украинским олигархам.

«Наши друзья сказали, что вложили уже много, слишком много они нас прикрывали, договаривались за нас с русскими. Теперь необходимо взять всё в свои руки, решения. Мы договоримся, но надо действовать, времени нет», – добавил бывший президент.

Ахметов сказал, что подумает, и попросил личной встречи.

«Штепсель и Тарапунька должны перестать юморить, и мы это сделаем», – закончил разговор обнадёженный русофоб.