04.06.2018, Москва, Владимир Гладков

1 479 просмотров

Порошенко банкрот. Антироссийское враньё уже не работает

Петр Порошенко погрузил Украину в нищету, мантры о России, виноватой во всех бедах украинцев, больше не работают.

Об этом в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Сегодня мы смотрим на экономическую ситуацию на Украине и видим, что Порошенко практически ничего не сделал для людей. Цены повысились, ЖКХ в десятки процентов, инфляция высокая, зарплата семь тысяч гривен.

Какое-то время после 2014 года люди верили в то, что во всём виновата Россия, потому что она развязала войну на Донбассе, отняла Крым – из-за этого все беды. Украина должна была напрягаться и тратить все свои свободные ресурсы на то, чтоб вести войну на Донбассе.

Год они это слушали, два. Кстати говоря, под это Украина получила семнадцать миллиардов евро матпомощью у МВФ, Евросоюза и США – это очень много для украинской экономики.

Год прошёл, второй, третий, четвёртый – «город-сад» не возник, и за четыре года повторяющаяся басня о том, что виновата Россия, горожанам и сельчанам уже надоела. Они хотят узнать, когда же что-то сдвинется в экономике, когда уже они почувствуют эти прелести жизни», – сказал Топорнин.