Порошенко бежать некуда. Аваков готовится брать власть в свои руки

29.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Нельзя исключать вероятность нового Майдана на Украине по итогам президентских выборов, первый тур которых намечен на 31 марта.

К такому выводу в эфире телеканала «Россия-1» пришли политические эксперты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, вариант майдана не исключён. При этом мы должны понимать: дело не в готовности людей выходить на майдан, участвовать в акциях протеста. Если вы посмотрите социологию конца 2013 года, то более низкой цифры готовности участвовать в протестах в современной Украине,по сути, и не было. То есть перед майданом 2004 года было больше мобилизационных настроений, готовности к протесту.

Перед майданом 2013 года казалось вообще нет никаких предпосылок для этого, и тем не менее последовательно накаляли обстановку, да и власть тогдашняя сыграла свою роль, точнее, её некомпетентность и неспособность управлять данными процессами, неспособность предвидеть хотя бы на шаг вперёд действия своих оппонентов», – напомнил в ходе дискуссии историк и политолог Владимир Корнилов.

При этом спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник отметил, что одну из главных ролей в грядущей кампании сыграет глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Послы семи государств G7 направляют письма не президенту, не премьеру, не министру иностранных дел, а министру внутренних дел господину Авакову. То есть я думаю, что там «министру внутренних дел» тоже можно вычеркнуть – это именно господину Авакову, который влияет на Нацполицию, на пограничников и, естественно, на неофициальные вооружённые формирования, которые сегодня реально контролируют улицу», – подчеркнул спецпред ЛНР.

«Сценарий, который мне кажется наиболее реальным, особенно с сегодняшними данными по социологии, когда очень «мудро» рейтинги ставят 17,2 и 17,2 Порошенко и Тимошенко – то есть изначально закладывают там конфликт, то Зеленский вряд ли будет поднимать майдан. А вот Порошенко или Тимошенко – эти могут запросто и начать какие-то новые движения.

В этой игре именно Аваков способен сказать: «Господа, «брэк», на меня возложили обязанность обеспечить здесь порядок, демократию и подлинные выборы. Пока вы не можете, порулю я». И, взяв в руки возможность такого правления, скажет, что подготовит следующие выборы. Может дойти таким образом и до парламентских или запустить иной виток подготовки выборов», – предположил Мирошник.

В то же время экс-депутат Верховной рады от КПУ Спиридон Килинкаров отметил, что действующему президенту Порошенко выгодна раскачка ситуации со стороны оппозиции.

«Есть категория людей, которые считают, что можно проголосовать на этих выборах за Порошенко, и это – фактор стабильности, хотя, на самом деле, это всё ровным счётом наоборот. Потому что единственный фактор дестабилизации ситуации в Украине – это и есть Порошенко. Если бы он не участвовал в нынешних выборах, ситуация была бы совершенно другой. Именно его амбиции и желание незаконно, путём фальсификаций добиться желаемого результата спровоцирует определённый конфликт.

Порошенко/Тимошенко/выборы – чувствуете уровень опасности? Я, например, это вижу, потому что договориться невозможно. А то, что у них сегодня примерно одинаковый уровень поддержки, говорит о том, что конфликт неминуем. Вопрос в том, кто насколько далеко готов пойти на дестабилизацию ситуации. Хаос – единственная возможность, через которую можно добиться желаемого результата для претендующих на власть политических сил», – заявил Килинкаров.

«Очень многие ошибаются в отношении Авакова. У Авакова есть грандиозный политический проект, который он хочет реализовать. На пути реализации стоит Порошенко. Аваков не работает на Тимошенко, но у них совпали интересы, поэтому сбить Порошенко – это цель и задача Авакова для реализации собственного проекта.

Те, кто полагают, что Тимошенко не сможет вывести на майдан людей – об этом тоже можно говорить, но ещё раз хочу сказать, что дело здесь не в Тимошенко, а дело в том, что есть определённые политические силы, которые не смогут реализоваться в период парламентской кампании. Я уверен, что они тоже готовы сегодня массово выйти и противостоять. Тем более, благородное дело – бороться с фальсификациями, это же не первая история в Украине, у нас же всё это как-бы было», – добавил экс-нардеп.

Тем не менее, по его словам, недооценивать Тимошенко было бы как минимум легкомысленно.

«Есть кандидаты, у которых завышены результаты, а есть – недооценённые. В этой ситуации я считаю, что как раз Тимошенко недооценённый кандидат, и все предыдущие выборы показывали, что её результат гораздо выше. Вопрос лишь в том, согласится ли на это Порошенко, для которого это вопрос жизни и смерти. А то, что есть «план П», как он говорит, я думаю, есть и план «Б» по срыву выборов, и если эти выборы сорвутся, то это выгодно Порошенко. Если выборы сорвутся руками оппозиции, и американцы дадут ему возможность удержать власть, он может полностью поменять конфигурацию этих выборов.

К большому сожалению, Порошенко не Янукович, и, к сожалению, этот человек вряд ли побежит. Человеку, который втащил в войну кровь и помазан этой войной, ему уже деваться некуда, потому что «глобус большой, а бежать некуда», – подытожил Спиридон Килинкаров.