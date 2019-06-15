Порошенко дал взятку Трампу. Теперь на Украине скандал

15.06.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине получил продолжение скандал вокруг закупки в 2018 году в США локомотивов Evolution, которую наблюдатели наряду с контрактом по поставкам угля из Пенсильвании рассматривали как взятку ДональдуТрампу со стороны тогдашнего президента Петра Порошенко.

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что американские локомотивы не подходят для работы в бывшей советской республике.

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Не помогли даже тризубцы, нанесенные на корпус американской техники уже после прибытия на Украину.

«Американские Evolution не тянут у нас, они не для нашего ландшафта, они Карпаты не проедут, спросите у железнодорожников», – сказал Червоненко в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы с ума сошли? На Evolution-ах, которые за 100 млн, на Крюковском заводе тризубы прибили – переделка. Будто это сделано в Украине. А то, что они не едут, это никого не волнует. А что вы заплатили американцам на 2 млн долларов больше, чем вы бы купили у того же General Electric с Трансмашхолдингом в Казахстане, – вас тоже не волнует», – возмутился экс-министр.

Червоненко уточнил, что деньги на бесполезную закупку в США были потрачены в условиях, когда на Украине железнодорожный состав на 97% изношен.

«Подвижной состав – локомотивы, электрички – 97% износа. У нас скоро транспортный коллапс, дефолт всей «Укрзализницы»… Покажите результат, чтобы люди не как скот ездили, чтобы вообще что-то ездило», – сказал он.

Червоненко отметил, что Украине придется вести закупки в России.

«Скажите правду – что нигде мы сегодня подвижную тягу, кроме как в России, не возьмем. Почему? Когда ты покупаешь машину, надо думать не о цене машины, а о цене сервиса. Все наши депо и ремонтные заводы заточены по российскую, советскую технологию. И у нас самый молодой локомотив 1984 года», – напомнил экс-министр.