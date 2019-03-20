Порошенко делает ставку на титушек

20.03.2019, Киев, Игорь Петров

Действующий президент Украины Петр Порошенко попытается сорвать или перенести выборы.

Об этом в эфире канала НАШ.МАКСІ-ТВ заявил получивший украинское гражданство бывший белорусский неонацист, а ныне один из руководителей «Нацкорпуса» Сергей Коротких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Режим Порошенко сейчас занимается тем же, чем занимался режим Янковича. Он пошел по пути подавления протестов, в том числе и с помощью титушек. Он набирает каких-то спортсменов, сейчас их личности общественность пытается установить.

Понимая, что он уже борется не за второе место а за третье в президентском рейтинге, по-видимому, он сейчас будет делать все для того, чтобы отменить выборы.

Будет создавать для этого поводы потому что выиграть выборы он уже не может. Во всяком случае, честно. Ему нужно либо идти путем фальсификаций, либо как-то переносить выборы чтобы как-то набрать себе новые очки. Сейчас у него рейтинг стремительно падает», – сказал Коротких.