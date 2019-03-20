Выборы
//exit;
20.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Порошенко делает ставку на титушек

Действующий президент Украины Петр Порошенко попытается сорвать или перенести выборы.

Об этом в эфире канала НАШ.МАКСІ-ТВ заявил получивший украинское гражданство бывший белорусский неонацист, а ныне один из руководителей «Нацкорпуса» Сергей Коротких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Режим Порошенко сейчас занимается тем же, чем занимался режим Янковича. Он пошел по пути подавления протестов, в том числе и с помощью титушек. Он набирает каких-то спортсменов, сейчас их личности общественность пытается установить.
Понимая, что он уже борется не за второе место а за третье в президентском рейтинге, по-видимому, он сейчас будет делать все для того, чтобы отменить выборы.

Будет создавать для этого поводы потому что выиграть выборы он уже не может. Во всяком случае, честно. Ему нужно либо идти путем фальсификаций, либо как-то переносить выборы чтобы как-то набрать себе новые очки. Сейчас у него рейтинг стремительно падает», – сказал Коротких.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть