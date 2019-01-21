Порошенко готовит для Тимошенко смертельный удар

21.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Петр Порошенко готовит план по возвращению из США арестованного американцами за коррупцию экс-премьера Павла Лазаренко, которого можно будет задействовать на предстоящих президентских выборах с целью дискредитации главной соперницы действующего главы государства – Юлии Тимошенко как главной подельницы Лазаренко.

Об этом сегодня пишет украинское издание «Левый берег», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, Лазаренко, отсидевшему 8 лет в американской тюрьме за мошенничество и отмывание денег, предложили пойти на сделку – отдать 160 миллионов долларов Украине, как пострадавшей от его деятельности на посту главы Кабмина стороне, 23 миллиона оставить себе, а оставшуюся сумму из арестованных на его счетах 477 миллионов распределить между сопричастными странами, где находились его активы. Лазаренко отвели срок на раздумья до 31 декабря этого года.

«Навязчивая идея Банковой – «хоть тушкой, хоть чучелом», но использовать против Тимошенко «фактор Лазаренко». Если уж не «живьем» его в Киев привезти, то уговорить проявиться дистанционно: видеоконференции, интервью, заочные показания – «в хозяйстве» все это пригодится. Ведь если сделка сорвется, вряд ли Павел Иванович сможет покинуть пределы США. Но вот если согласится сотрудничать, а Украине гарантируют возврат 160 миллионов похищенных им средств, Генпрокуратура готова аннулировать все старые дела против него, заведенные на родине», – говорится в статье.

В материале также указывается, что «поспособствовать» принятию решения Лазаренко может генпрокурор Украины Юрий Луценко, у которого запланирован визит в Вашингтон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Луценко анонсировал сделку Лазаренко со следствием, которая позволит разделить деньги, арестованные у экс-премьера Украины. Прокуратура обвиняла Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных средств и отмывании в 1994-1999 годах почти 280 млн долларов. Также Лазаренко фигурирует в обнародованных весной 2016 года материалах о владельцах крупных офшоров, которые основываются на данных «Панамского архива» – сборника документов об оффшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.