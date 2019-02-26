Порошенко готовит кровавый балаган

26.02.2019

Президент Украины Пётр Порошенко будет использовать свою власть для развязания войны в Донбассе, чтобы во время выборов ввести уже отрепетированное военное положение.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в результате всего этого кровавого балагана Порошенко захватит власть, то это будет означать войну даже в ходе захвата власти. Потому что за последние две недели количество обстрелов в Донбассе увеличилось в пять раз. Опять пошли погибшие, количество которых в Луганске и Донецке за последние две недели исчисляется десятками. И три взрыва, сегодня взрыв в Макеевке.

У него [Порошенко] нет другого выхода, потому что удержаться от схватки между структурами и бандами можно только введя военное положение. Он прорепетировал в декабре то, как он будет вводить военное положение в момент выборов. А если нет – то попытаться продемонстрировать хоть какой-то успех в отношении Донбасса – это вклад в копилку. Порошенко – это война», – отметил эксперт.

Также Дмитрий Куликов подчеркнул, что если на Украине в борьбе за власть победит Пётр Порошенко, то страна окончательно превратится в русофобское орудие войны.

«Независимо от того, кто победит в выборах, если в схватке за власть победит Порошенко и захватит её, то дальше будет применение Украины по её окончательному предназначению – в качестве военного орудия против России. И люди на Украине должны очень хорошо понимать, что произойдёт дальше, потому что мы обсуждаем это пять лет, и ни в одном прогнозе по отношению к тому, что там происходит, мы не ошиблись.

Оно разворачивается, казалось бы, не так быстро. Но, с другой стороны, пять лет – это очень короткое время для разворачивания исторических процессов.

В советской Украине установилась полностью нацистская, бандеровская власть, всего-то за пять лет. Между прочим, в 2012 году люди с пеной у рта кричали: «У нас никогда не будет никакой бандеровской власти». На Украине люди рвали волосы и лезли ко мне драться, когда я им говорил, что «У вас будет бандеровская власть, вы к этому идёте», – резюмировал Куликов.