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09.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Одесса, Политика, Украина
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Порошенко и его администрация получили щелчок по носу

Кабмин не будет предпринимать резких шагов относительно губернатора Одесской области Максима Степанова, отказавшегося выполнять указ президента Порошенко об отставке.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

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«Зашатался один из фрагментов вертикали власти Порошенко. Одесса и область всегда были специфическими, там разные влияния. Важно, что это прецедент, что этот случай произошел, произошел именно в таком варианте, причем есть и усугубляющее обстоятельство – произошел после личной беседы Степанова с президентом. Это еще более усиливает самоволку Степанова.

Как будут развиваться вопросы по руководству Одесской областной администрацией, понятно будет завтра, на Кабинете министров. Есть разные прогнозы, надо подождать. Я, например, склонен считать, что не будет Кабмин предпринимать резких шагов сейчас, что Степанов получит формальное право гнуть дальше эту линию. Будет продолжаться перестрелка аргументами между президентской структурой и Степановым.

А насчет того, пойдет ли кто-то за Степановым, то такой вариант возможен, на юге и на юго-востоке есть две области, где возможны такие вещи. Но прямых демаршей со стороны губернаторов я не ожидаю. Мне кажется, что и администрация президента будет сейчас осторожнее, получив этот щелчок по носу. Хотя претензии технологов Порошенко и администрации Порошенко относительно первого тура у них есть по крайней мере по 14, 15 областям, где не сработали так, как планировалось», – сказал Рудяков.

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