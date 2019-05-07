Порошенко и Рада поступят с Зеленским, как Обама с Трампом

07.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко и контролируемая силами старого режима Верховная Рада поступят с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским так же, как Обама и контролируемый демократами конгресс США поступили с Дональдом Трампом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

С таким предостережением выступил известный украинский юрист, бывший первый замгенпрокурора страны Ренат Кузьмин.

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“Друзья, нельзя недооценивать попытки Порошенко превратить избранного президента Зеленского в пустое место. Порошенко сегодня опасен, как никогда раньше. С Зеленским в Украине он решил провернуть все то же самое, что с Трампом в США вытворяют Обама и Клинтон: полностью блокировать работу нового президента через подконтрольный парламент, дискредитировать политику и методы работы новой администрации, обвинить нового президента в государственной измене, вредительстве и сотрудничестве со спецслужбами России, после чего требовать импичмента или иного отстранения от власти”, – написал Кузьмин на своей страничке в соцсети.

По мнению экс-первого замгенпрокурора, именно с этой целью “Порошенко требует от силовиков, губернаторов и депутатов не уходить в отставку, а, оставаясь в должностях, не только препятствовать работе новой администрации, но и объединить весь имеющийся админресурс на парламентских выборах с целью всей бандой зайти в Раду. Создав там мощную фракцию, Порошенко попытается сделать из Зеленского чисто церемониальную фигуру, напомнив ему о том, что Украина – это парламентско-президентская, а не президентская республика. Именно по этой причине порошенковский кум Луценко заявил, что и дальше собирается работать генпрокурором, а спикер Рады Парубий – о том, что не даст Зеленскому распустить Раду для досрочных парламентских выборов”.