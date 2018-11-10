Порошенко летит в Париж с жалобами на Путина и Донбасс

10.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Во предстоящего визита Петра Порошенко в Париж 11 ноября лидеров западных стран мало впечатлят жалобы президента Украины на «незаконные» выборы в ЛДНР, Киев может рассчитывать максимум на «глубокую озабоченность».

Об этом в эфире «Ukrlife.TV» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«…Они ж переносились несколько раз в самопровозглашённых республиках, но 11 ноября, когда они назначались, лидеры, может, и не знали, где они будут, но те, кто это готовил, понимали, что будет столетие окончания Первой Мировой войны, и все будут в Париже, и Путин там тоже будет.

Это важно, потому что, разумеется, при встрече с Путиным все европейские лидеры выскажут свою некую озабоченность, а Путин примет к сведению и скажет, что всё нормально, это никак не скажется на Минских соглашениях. Легитимизации не происходит, но и никакого от этого ухудшения ситуации. Поговорят и разойдутся», – уверен эксперт.

«Так же самое Порошенко тоже туда летит. Он тоже всем выскажет свою обеспокоенность выборами, потребует дополнительных санкций, ему все выскажут глубокую озабоченность и даже изобразят её на лицах, но никто сильно этим вопросом заморачиваться не будет», – добавил Джангиров.