13.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Скандал, Украина

Порошенко может оказаться в РФ под именем своего мальдивского двойника Petro Icognito


Президент Украины Петр Порошенко прекрасно понимает, что в случае бегства из страны ему не будут рады в США, где на украинского гаранта заведено досье.

Об этом в эфире канала TopInform заявил политолог Михаил Погребинский.

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«Порошенко хорошо знает, что американцы его не любят. На самом деле терпят. Что вообще должен думать такой человек о своем будущем? У него нет стопроцентных гарантий, что он сохранит пост президента… Что ему дальше делать? Все досье его коррупционных деяний в минфине США давно сложены в папочку. Что, ему повторить судьбу Лазаренко? Не хочется. Я не исключаю, что он может при определенных обстоятельствах оказаться в Москве. Может быть, инкогнито. Как Petro Icognito, потому что куда деваться еще? В Молдавию, что ли или Беларусь?», – заявил Погребинский.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, “Радио Свобода” рассказало, что Порошенко тайно отдыхал на Мальдивах под именем Petro Incognito.

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