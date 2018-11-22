Порошенко обидел Ющенко и поводил Кучме по губам

22.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Назначением экс-главы СБУ Евгения Марчука главным переговорщиком от Украины по Донбассу в Минске президент Петр Порошенко явно обидел своего предшественника Виктора Ющенко, который после ухода с переговоров Леонида Кучмы надеялся заполучить эту должность и накануне даже ездил в Белоруссию.

Такое мнение у себя в телеграмм-канале выразил известный киевский тележурналист, вынужденный уехать из Украины в Белоруссию после победы майдана, Максим Равреба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко поставил на «Минск» Марчука вместо Кучмы. Ющенко снова в пролёте. Мёртвая трехсторонняя группа в Минске станет еще мертвее», – отметил журналист.

Далее Равреба кратко прошёлся по биографии фигуранта:

«1. Родился в селе.

2. По образованию – преподаватель русского языка и литературы.

3. Сексот КГБ. Потом сотрудник.

4. Всю карьеру в КГБ сотрудник «Пяточки» («Пятое управление» – структурное подразделение КГБ СССР, ответственное за контрразведывательную работу по линии борьбы с идеологическими диверсиями противника). То есть, кошмарил всяких диссидентов, сепаратистов, буржуазных националистов, хельсинских правозащитников и прочую антисоветскую сволочь.

5. Во главе СБУ прое##л всё, связанное с разграблением бывшей УССР, а особенно – арсеналов УССР. Именно по мотивам его служебной деятельности снят североамериканский цветной художественный фильм: «Оружейный барон».

6. На посту премьер-министра – прос##л ВСЁ, в том числе денежную реформу. Ничего не свершив, послан на х## Кучмой по причине полной профнепригодности.

7. На посту министра обороны прос##л всё, что еще не было прос##но, но уже не так эпично. Зато при нем начали взрываться украинские арсеналы (Новобогдановка, Артёмовск).

8. Подозрительно близок к связи убийства Евгения Щербаня с отжатием в свою пользу газеты убитого («День», – ред.) с последующей сменой создавшего издание главреда на свою любимую СУПРУ-У (жена Марчука Лариса Ившина, – ред.).

9. Борцун против режима Кучмы, член и мозг оппозиции, в частности, Каневской четверки, которая успешно, но гордо прос##ла выборы 1999 года, причем ни один член не вышел даже во второй тур.

10. Членом пан Марчук был и в СДПУ(о), что яростно отрицает, но у меня все ходы записаны.

11. Членом трехсторонней контактной группы в Минске уже был в 2015 году, с известным результатом».

«В данном случае здесь нужно искать приколы не в самом факте того, что Марчук по жизни – член. А в том, что это такой сверхтолстый троллинг Кучмы, которому Порох водит этим членом по губам. Впрочем, Кучме это до с##ки. Баба с воза – кобыла в курсе дела», – гласит мораль в сообщении Максима Равребы.