Порошенко объявлен нелегитимным

23.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Даже в случае своей победы во втором туре президентских выборов нынешний глава Украины Петр Порошенко будет нелегитимным. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Это, по словам политтехнолога, связано с тем, что Порошенко не доверяет большинство населения Украины.

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«Он уже не придет с такой легитимностью, как он приходил в 14-м году. Он придет явно с огромным сомнением большого количества людей, а у него сегодня самый большой антирейтинг. Это означает, что свыше 60% людей, даже увидев, что президентом снова станет Порошенко, не будут считать, что он это сделал заслуженно. Будут считать его не очень легитимным.

Когда у тебя нет доверия в обществе, то какие бы рычаги власти у тебя не были, управлять страной эффективно ты не можешь», – заявил Гайдай.