15.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Выборы, Политика, Украина

Порошенко почуял свой конец


Нынешний президент Украины Петр Порошенко не пройдет даже во второй тур президентских выборов.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил народный депутат Украины Евгений Мураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии обсудили давление на телеканал со стороны подконтрольных президенту правоохранительных органов.

«Петр Алексеевич решил взять под контроль все телеканалы, которые являются неподотчетными администрации президента. Он не попадет даже во второй тур – об этом говорят все последние данные социологии, поэтому он решил задействовать свой репрессивный аппарат. И через мужа своей кумы – я имею ввиду Игоря Луценко – возбуждаются уголовные дела, и через решения судов, которые явно проходили не так, как должны в демократичном государстве. Мы не были надлежащим образом уведомлены, в суд также не явился ни прокурор, ни следователь – решение просто было напечатано. У меня есть информация, что на предприятиях, которые принадлежат моей семье, тоже готовятся проверки», – рассказал Мураев.

Нардеп добавил, что это «механизм давления на СМИ, которые демонстрируют отличную от президента Украины позицию».

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