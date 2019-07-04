Порошенко пообещали больше секса

04.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов пообещал экс-главе государства Петру Порошенко “больше секса”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Юрист возмутился, что протестующие против отмены закона о люстрации под Конституционным судом держат в руках плакаты с его фамилией. “Проезжаю мимо здания Конституционного Суда. Какие-то прекрасные люди с плакатами и почему-то моей фамилией. Вижу, Петр Алексеевич, недостаточно секса в моих действиях. В ближайшие дни усилим и углубим амплитуду, раз просите”, – написал Портнов.

В мае 2019 года, после возвращения в Украину Портнов начал подавать заявления в Государственное бюро расследований о преступлениях Порошенко и его окружения. Экс-замглавы АП заявил, что его юристы задокументировали более 10 заявлений о преступлениях. В частности, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, покупке телеканала “Прямой”, а также оборонном заказе “Кузни на Рыбальском”, акционером которой был Порошенко.

Как сообщал ПолитНавигатор, 2 июля Портнов заявил, что инициировал ряд производств в Панаме и ряде островных государств относительно зарегистрированных в этом государстве офшорных компаний, которые могут быть связаны с Порошенко.