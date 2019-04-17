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17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина
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Порошенко придется ответить в суде за клевету

Телерадиокомпания «Студия 1 + 1» подала исковое заявление в Печерский райсуд Киева к президенту Петру Порошенко и Издательскому дому «Медиа-ДК» (издание «Новое время») с требованием опровергнуть недостоверную информацию и возместить моральный ущерб, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

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По ее данным, иск подан 16 апреля. Компания оценила моральный ущерб в 1 млн гривень, который, в случае выигрыша дела, обещает перечислить в фонд помощи армии «Вернись живым».

В частности, в своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, которые Порошенко распространил на своей странице в Facebook, а также озвучил «на собрании граждан», а Издательский дом «Медиа-ДК» распространил на сайте «Новое время».

«1+1» требует обеспечить опровержение этих заявлений в течение 7 дней со дня вступления судебного решения в законную силу, а также взыскать с Порошенко возмещение морального вреда в размере 1 миллион гривен.

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