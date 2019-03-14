Порошенко приказал уничтожить «Нацкорпус»

14.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Петр Порошенко отдал приказ обслуживающим его пропагандистам и СМИ развернуть информационную кампанию по дискредитации боевиков «Нацкорпуса», которые проводят акции протеста, требуя наказания для президентского окружения, замешанного в обогащении на схемах закупок для украинской армии.

Об этом в своем блоге сообщает экс-спикер СБУ Станислав Речинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Речинского, следующим шагом может стать обвинение «Нацкорпуса» в подготовке госпереворота на Украине, однако это вызовет лишь рост недовольства боевиков АТО, которое грозит куда большим взрывом, нежели история с «избиением студентов на Майдане» в 2013 году.

«Как и следовало ожидать, на «Нацкорпус» в последние дни были спущены все «говнометы»… В принципе, этому стоит радоваться, потому как клиент нервничает, и это хорошо.

Но и от вменяемых людей приходится слышать вопрос: «Зачем? Выборы через три недели, выразите свой протест голосованием». Попробую объяснить, почему эти протесты «Нацкорпуса» нам всем необходимы.

Посмотрите объективно на реакцию Порошенко и его холуев из силовых ведомств… Порошенко бодро выступает в регионах, с металлом в голосе и слезой на глазах рассказывая о том, что он главный борец с разворовыванием армии и с коррупцией вообще… Ноль раскаяния в эти первые дни Великого поста, которое Порошенко как «суперправославному» стоило бы проявить», – отмечает Речинский.

«Грубо говоря, вся эта президентская рать во главе с Порошенко после предъявленных убийственных обвинений просто ссыт нам всем в глаза, извините за выражение. Так что, не надо протестовать? Нужно тихо молчать, а лучше аплодировать? Нужно молча слушать всю эту велиречивую чушь, которой Порошенко сейчас «заговаривает» избирателей? Нужно забыть об оружейном скандале? Забыть и простить?» – возмущен экс-спикер СБУ.

«То, что Нацкорпус первым «вышел на площадь» – это повторение начала добровольческого движения, когда нынешние ветераны первыми выступили против российского агрессора. И сейчас они первыми выступили против внутренного врага, не менее опасного. Который благодаря Петру Порошенко, за годы его правления – оперился, набрал коррупционный жирок, обнаглел от безнаказанности и настроен и дальше наживаться на крови и обнищании», – пишет автор.

«Сейчас в отношении Нацкорпуса и его руководителей запущена не только «фабрика троллей». За главной базой «Нацкорпуса» осуществляется слежка, также как и за его руководством. Неизвестный звонят начиная с пяти утра и механическими голосами угрожают смертью. В региональные штабы «НК» приходят правоохранители то «бомбу искать», то «нам поступил сигнал об ограблении». Запреты «освитянам» и прочим госучреждениям сотрудничать с «Нацкорпусом» в гуманитарных проектах.

Похоже, что Петр Алексеевич настолько боится «Нацкорпуса», что приказал его уничтожить. Подобные мелкие гадости – стиль СБУ. Но эти мелкие гадости обычно происходят перед крупными.

Не удивлюсь, если в ближайшее время «Нацкорпус» просто обвинят в подготовке госпереворота и, естественно, «работе на Кремль». Это ведь уже так привычно не только для Порошенко, но и для СБУ. Но есть проблема. Уже не прокатит. Даже со студентами в 2013 году не прокатило. А здесь ведь отнюдь уже не студенты, а люди, прошедшие войну», – предостерегает Речинский.