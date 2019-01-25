Порошенко рискует получить болезненный удар от Кличко

25.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Мэр Киева Виталий Кличко подает подозрительные знаки президенту Петру Порошенко накануне церемонии выдвижения последнего на выборы, которая должна состояться в ближайшие дни.

К такому выводу в своем блоге пришел киевский журналист Евгений Куксин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, журналист публикует фото с так называемого Украинского завтрака на международном экономическом форуме в Давосе, где Кличко показательно обнимается с конкуренткой Порошенко – Юлией Тимошенко, а после сидит за одним столом с ней и еще одним кандидатом в президенты, экс-министром обороны Анатолием Гриценко. Порошенко же находится за другим столом.

«Кличко сознательно или бессознательно в Давосе за один стол сел с Гриценко и Тимошенко, а не с Порошенко? Обнимашки Кличко и Тимошенко представлены в целом не просто так.

Это означает, что админресурс Киева выбирает Юлю. Она же это всем и демонстрирует. Кличко же не просто мэр. Он председатель центрального совета партии БПП и председатель КГГА. И он хочет оставить все как есть.

Кресло, потоки и схемы. Поэтому лучше сейчас прогнуться, а потом снова доить столицу. Ну а места так называемым реформам, улучшениям и всей остальной лабуде, о которой мы слушаем со съездов во Дворце спорта, здесь нет. Не было с Алексеевичем, не будет и с Владимировной.

Потому что здесь замкнутый круг: чтобы точно избраться по Киеву, надо союз с Кличко. А чтобы Киев был щансом – надо выгнать Кличко. А этого не получится, потому что гарантия поддержки Кличко Юле – это гарантия Юли Кличко, что Киев остается в его руках и компашки-застройщиков. Лодка плывет и сбрасывает балласт. Балластом оказался Петр Алексеевич», – отмечает Куксин.

Между тем, «Украинская правда» сообщает, что официальное выдвижение Петра Порошенко кандидатом в президенты состоится 29 января. При этом, нынешний гарант будет идти на выборы не от одноименной партии, а как самостоятельная фигура.

«Выдвижение в президенты Петра Порошенко состоится 29 января в Международном выставочном центре в Киеве. Как говорят источники, по планам, там должны быть не только депутаты БПП, но и все члены правительства (Владимир Гройсман в том числе), которые представляют эту политическую силу, и мэр Киева Виталий Кличко. Собеседники добавляют, что это будет не съезд партии. Скорее всего, Порошенко пойдет как самовыдвиженец», – говорится в сообщении.