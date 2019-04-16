Порошенко сболтнул лишнего в Германии и Франции

16.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко обладает всеми полномочиями, чтобы положить конец войне в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что был удивлен заявлением Порошенко в Германии и Франции о якобы достижении договоренностей о перемирии в Донбассе.

“Возникает вопрос: если я правильно понимаю, то война на Донбассе – это результат того, что от нас требовала Германия и Франция, которая может принять решение и прекратить эту войну? Логика же примерно такая», – сказал Килинкаров.

«Конечно, если посмотреть внимательно Минские соглашения, президент может сделать две очень важных вещи – это два первых пункта соглашений. Это прекращение огня и, самое главное, отведение войск. Вот эти две вещи, которые в полномочиях президента. Всё остальное, политическая часть, это полномочия парламента. Конечно, это во многом будет зависеть, если удастся дойти до парламентской кампании, каким будет парламент и насколько он будет готов к тому, чтобы принимать такие решения», – добавил экс-нардеп.