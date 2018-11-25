Порошенко соберет Верховную Раду, чтобы запустить НАТО в Азовское море

26.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Верховная Рада Украины обязана собраться на экстренное заседание, связанное с ситуацией в Керченском проливе, разорвать соглашение с Россией об общем пользовании Азовским морем и запрете военным кораблям третьих стран появляться в акватории.

Об этом секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил в эфире канала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что президент вместе с МИД должен в срочном порядке вызвать послов-подписантов Будапештского меморандума. Это США, Великобритания и РФ. Россия должна присутствовать в качестве субъекта с целью определения субъектности и ответственности за эти действия, которые она совершает в Керченском проливе и вообще, начиная с 2014 года по отношению к Украине в целом», – заявил он.

Он отметил, что к этому договору также можно позвать и послов Китая и Франции.

«Верховная Рада Украины должна собраться в среду на внеочередное заседание, потому как согласно регламента порядок внеочередного заседания оглашается за три дня до него. Мы должны рассмотреть и денонсировать договор «Об общем использовании Керченского пролива и Азовского моря», потому что его первая статья определяет, что любые споры между Украиной и Россией в Керченском проливе являются внутренними вопросами Украины и России, и должны решаться исключительно внутри них без привлечения третьей стороны. Россия, таким образом, ограничила действия конвенции о международном праве», – заявил Винник.