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20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Киев, Мнение, Политика, Россия, Украина
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Порошенко: Украина наращивает силы от Измаила до Мариуполя

Новое региональное управление Морской охраны, которое возьмет под более плотный контроль всю морскую границу Украины от Измаила до Мариуполя, будет развернуто до конца года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.

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“До конца года будет развернуто новое региональное управление Морской охраны, которое возьмет под более плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя для прикрытия территории Украины от вторжения с моря”, – отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал “ПолитНавигатор”, 19 ноября российские пограничники в очередной раз задержали в Азовском море украинский рыболовецкий катер за нарушение правил рыболовства.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что действия России в Азовском море являются “ползучей оккупацией” и новой попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине.

Европарламент 25 октября принял жесткую антироссийскую резолюцию, предложив ужесточить санкции против РФ в случае эскалации ситуации и осудив постройку Керченского моста.

Тем временем Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море, создав там корабельно-катерную группировку Военно-морских сил.

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