19.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Порошенко выдавал себя за маленького мальчика

Президент Украины Петр Порошенко долгое время под вымышленным именем вел в Facebook страницу.

Об этом в своем блоге сообщил журналист-расследователь Александр Дубински, отметивший, что после анонса о начале публикации скринов с личной страницы президента Порошенко в Facebook – он эту страницу зачистил, а журналиста удалил из друзей.

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“Придумать лучшего доказательства аутентичности сложно. Спасибо, Петр Алексеевич. Теперь можно приоткрыть карты и ваше очередное Incognito. Итак, на протяжении 4.5 лет Порошенко скрывался в сети под псевдонимом Peter Lions. Петр Лев. С аватаркой Питера Пена. Как сказал один мудрый человек, с которым я обсуждал публикации Порошенко – “Он одновременно и “царь зверей”, и “волшебник-супергерой”. Это клиника для взрослого человека. У меня внук сейчас в таком же образе”, – пишет Дубинский.

Он уточняет, что страница существует до сих пор, но начиная с сегодняшнего дня открыта только для “друзей”.

“На этой странице на Порошенко подписаны многие политики и бизнесмены, а также несколько членов его семьи. До сегодняшней ночи Порошенко был подписан на трех журналистов – на меня, Светлану Крюкову, Юрия Сколотяного. Причём, в друзья он добавился ко мне сам. P.S. Кстати, Петр Алексеевич, получил массу удовольствия, пока наблюдал, как вы чистили свою страницу сегодня до 2-35 ночи. Извините за такое беспокойство”, – иронизирует Дубинский.