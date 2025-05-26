Портников требует объявить победой не границы-91, а сохранение остатков Украины
Украина не сможет вернуть себе границы 91-го года, нельзя выставлять это целью. В лучшем случае она сможет сохранить государственность хоть в каком-то виде.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский журналист-русофоб и и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы много раз говорили, уже много лет подряд – победа Украины, реальная, не в восстановлении нашей территориальной целостности в границах бывшей Украинской ССР. Это очень важно с точки зрения международного права, с точки зрения справедливости. И если бы у Украины были военные и технические ресурсы для того, чтобы восстановить свою территориальную целостность (а я сразу скажу, что с моей точки зрения таких возможностей не было никогда), это было бы лучшим выходом из войны. Но всегда надо спрашивать, чего хочет враг. Что, врагу нужны Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожские области и Крым? Нет. Это только начало процесса.
Врагу нужно ликвидировать украинскую государственность, изгнать и уничтожить подавляющее большинство людей, которые считают себя за украинцев. Это цель этой войны. Если украинское государство в результате этой войны останется на политической карте мира (сразу скажу, что этот вопрос далеко не решен), если украинцы будут жить на украинских землях, это будет победой. Поражением будет прекращение украинской государственности и исчезновение украинского народа, по крайней мере на территориях украинских земель, с этнографической карты мира», – заявил Портников.
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